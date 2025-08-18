Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

À Rillieux-la-Pape, un homme maîtrisé au gaz lacrymogène après un différend familial

  • par Clémence Margall

    • Un homme de 29 ans atteint de troubles psychiatriques a dû être maîtrisé au gaz lacrymogène par les forces de l’ordre après une dispute avec son frère et son père.

    Les forces de l’ordre de Rillieux-la-Pape, au sud de Lyon, ont été appelées dans l’après-midi du samedi 16 août pour une affaire de violences intra-familiales. Sur place, un individu de 29 ans, atteint de troubles psychiatriques, a en effet agressé son frère après un différend, rapportent nos confrères du Progrès.

    Après des échanges de coups, le jeune homme s’est ensuite muni d’un cutter et a tenté de s’en prendre à la voiture de son père. Pour tenter de le maîtriser, les gendarmes n’ont pas d’autre choix que d’utiliser du gaz lacrymogène. Interpellé, le mis en cause a été placé en garde à vue au commissariat de Villeurbanne.

    à lire également
    EHPAD
    Un appel à candidatures lancé en Auvergne-Rhône-Alpes pour créer des places en maison d'accueil spécialisée

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    EHPAD
    Un appel à candidatures lancé en Auvergne-Rhône-Alpes pour créer des places en maison d'accueil spécialisée 09:44
    police Lyon
    À Rillieux-la-Pape, un homme maîtrisé au gaz lacrymogène après un différend familial 09:06
    Pollution : une qualité de l’air dégradée ce lundi à Lyon 08:31
    Métropole de Lyon : une explosion liée à une fuite de gaz fait un mort à Vénissieux 08:00
    vague de chaleur canicule lyon
    Canicule : encore deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune  07:35
    d'heure en heure
    Météo : encore une journée chaude ce lundi à Lyon avec 33 degrés 07:18
    Parc
    "Ici, on n'a pas de culture maritime" : un été noir de noyades dans le Rhône 17/08/25
    investissement modernisation train
    Deux morts dans une gare de l'Ain : une bagarre aurait précédé le drame 17/08/25
    Ancien homme fort du centre de formation de l’OL, Gérard Drevet est mort 17/08/25
    Lyon : aux urgences de Saint-Joseph Saint-Luc, passage obligatoire par le 15 jusqu’au 25 août 17/08/25
    Police nationale de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Un garage automobile visé par une attaque à la voiture-bélier au nord de Lyon 17/08/25
    Thermomètre chaleur métro
    Rhône : fin de la vigilance canicule, le département repasse au vert 17/08/25
    Vénissieux : un homme menace de se suicider avec une arme à feu, le Raid intervient 17/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut