À Rillieux-la-Pape, un homme maîtrisé au gaz lacrymogène après un différend familial

Un homme de 29 ans atteint de troubles psychiatriques a dû être maîtrisé au gaz lacrymogène par les forces de l’ordre après une dispute avec son frère et son père.

Les forces de l’ordre de Rillieux-la-Pape, au sud de Lyon, ont été appelées dans l’après-midi du samedi 16 août pour une affaire de violences intra-familiales. Sur place, un individu de 29 ans, atteint de troubles psychiatriques, a en effet agressé son frère après un différend, rapportent nos confrères du Progrès.

Après des échanges de coups, le jeune homme s’est ensuite muni d’un cutter et a tenté de s’en prendre à la voiture de son père. Pour tenter de le maîtriser, les gendarmes n’ont pas d’autre choix que d’utiliser du gaz lacrymogène. Interpellé, le mis en cause a été placé en garde à vue au commissariat de Villeurbanne.