Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution : une qualité de l’air dégradée ce lundi à Lyon

  • par Clémence Margall

    • La qualité de l’air sera moyenne voire dégradée toute la journée de ce lundi 18 août à Lyon et dans sa métropole.

    Bien que les températures soient en baisse, il fait encore chaud dans la métropole lyonnaise et la concentration en ozone ne diminue pas. C’est pour cette raison que la qualité de l’air est une nouvelle fois dégradée ce lundi 18 août à Lyon, indique l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

    La concentration en multi-polluants et en ozone sera moyenne jusqu’en fin de matinée, avant une dégradation dans l’après-midi. La pollution devrait être la plus forte en début de soirée.

