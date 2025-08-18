Rave-party illégale en Isère : 300 personnes encore sur place ce lundi

Image d’archives de la rave party organisée au mois d’août 2021 sur la ZAD de Roybon en Isère. (Capture d’écran Snapchat de l’évènement).

Depuis vendredi 15 août, plusieurs centaines de personnes sont rassemblées illégalement sur un terrain privé à Cour-et-Buis, en Isère. 300 personnes sont encore présentes ce lundi matin.

Malgré un arrêté préfectoral interdisant les rassemblements festifs à caractère musical du 15 au 17 août, une rave-party se déroule depuis vendredi 15 août sur un terrain privé de Cour-et-Buy, en Isère. Si environ 1 000 personnes étaient présentes entre vendredi et samedi, elles ne sont plus que 300 ce lundi matin, indique la préfecture du département à nos confrères de BFM.

Pour rappel, un militaire a été blessé au coude vendredi soir après des jets de projectiles. Un dispositif de gendarmerie a également été déployé pour bloquer tout nouvel accès, contrôler les participants et procéder à des verbalisations systématiques. Depuis, 632 personnes et 256 véhicules ont été contrôlés, 37 infractions ont été constatées, indiquent les services de l'État. La commune et le propriétaire du terrain ont annoncé leur intention de porter plainte.