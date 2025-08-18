Actualité
Image d’archives de la rave party organisée au mois d’août 2021 sur la ZAD de Roybon en Isère. (Capture d’écran Snapchat de l’évènement).

Rave-party illégale en Isère : 300 personnes encore sur place ce lundi

  • par Clémence Margall

    • Depuis vendredi 15 août, plusieurs centaines de personnes sont rassemblées illégalement sur un terrain privé à Cour-et-Buis, en Isère. 300 personnes sont encore présentes ce lundi matin.

    Malgré un arrêté préfectoral interdisant les rassemblements festifs à caractère musical du 15 au 17 août, une rave-party se déroule depuis vendredi 15 août sur un terrain privé de Cour-et-Buy, en Isère. Si environ 1 000 personnes étaient présentes entre vendredi et samedi, elles ne sont plus que 300 ce lundi matin, indique la préfecture du département à nos confrères de BFM.

    Lire aussi : Isère : une rave party illégale en cours, un gendarme agressé

    Pour rappel, un militaire a été blessé au coude vendredi soir après des jets de projectiles. Un dispositif de gendarmerie a également été déployé pour bloquer tout nouvel accès, contrôler les participants et procéder à des verbalisations systématiques. Depuis, 632 personnes et 256 véhicules ont été contrôlés, 37 infractions ont été constatées, indiquent les services de l'État. La commune et le propriétaire du terrain ont annoncé leur intention de porter plainte.

    à lire également
    Lyon, place Maréchal Lyautey
    Lyon : un chien perd la vie après avoir été asséné de coups par un passant

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon, place Maréchal Lyautey
    Lyon : un chien perd la vie après avoir été asséné de coups par un passant 11:01
    Rave-party illégale en Isère : 300 personnes encore sur place ce lundi 10:23
    EHPAD
    Un appel à candidatures lancé en Auvergne-Rhône-Alpes pour créer des places en maison d'accueil spécialisée 09:44
    police Lyon
    À Rillieux-la-Pape, un homme maîtrisé au gaz lacrymogène après un différend familial 09:06
    Pollution : une qualité de l’air dégradée ce lundi à Lyon 08:31
    d'heure en heure
    Métropole de Lyon : une explosion liée à une fuite de gaz fait un mort à Vénissieux 08:00
    vague de chaleur canicule lyon
    Canicule : encore deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune  07:35
    Météo : encore une journée chaude ce lundi à Lyon avec 33 degrés 07:18
    Parc
    "Ici, on n'a pas de culture maritime" : un été noir de noyades dans le Rhône 17/08/25
    investissement modernisation train
    Deux morts dans une gare de l'Ain : une bagarre aurait précédé le drame 17/08/25
    Ancien homme fort du centre de formation de l’OL, Gérard Drevet est mort 17/08/25
    Lyon : aux urgences de Saint-Joseph Saint-Luc, passage obligatoire par le 15 jusqu’au 25 août 17/08/25
    Police nationale de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Un garage automobile visé par une attaque à la voiture-bélier au nord de Lyon 17/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut