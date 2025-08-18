Métropole de Lyon : une explosion liée à une fuite de gaz fait un mort à Vénissieux

Une explosion liée à une fuite de gaz a fait un mort dans la nuit de dimanche à lundi, dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux.

Une personne est décédée dans la nuit de dimanche 17 à lundi 18 août après une explosion dans un appartement situé dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux. L’incident est survenu aux alentours de 3h30 dans un immeuble de sept étages sur l'avenue de la division Leclerc. Une fuite de gaz en serait à l’origine, indiquent nos confrères de TF1.

Jusqu’à 80 pompiers ont été mobilisés sur place afin de maîtriser l’incendie. Une quinzaine de blessés est à déplorer. Une opération de relogement va également être engagée par la Ville de Vénissieux.