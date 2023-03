Le plan de prévention contre le virus de la grippe aviaire a contraint au vidage, cet hiver, de la pièce d'eau du plus grand parc ornithologique de France, près de Lyon, pour contenir la présence d'oiseaux sauvages potentiellement porteur du virus.

35 000 m3. C'est le volume d'eau nécessaire au remplissage de l'étang central du Parc des oiseaux (Villards-les-Dombes, Ain), une réserve de 35 hectares contribuant à la sauvegarde d'espèces menacées. C'est l'équivalent de 9 à 14 piscine olympiques (selon la profondeur).

Pendant sa fermeture, du 12 novembre au 30 mars, le plan de prévention contre le virus de la grippe aviaire a contraint le vidage, de la pièce d'eau du plus grand parc ornithologique de France de façon à contenir la présence d'oiseaux sauvages potentiellement porteur du virus.

Sécheresse

"Pour sécuriser le remplissage de cet étang névralgique, dans un contexte de déficit hydrique récurrent depuis 2016, explique sur LinkedIn Emmanuel Visentin, directeur du parc et d'Aintourisme, nous avons décidé de "sacrifier" notre activité piscicole sur un étang situé en amont qui sert désormais de réservoir pour les besoins en eau du Parc des Oiseaux. Ainsi toute au long de l'année, les eaux de pluie du bassin versant sont collectées et stockées dans cet étang-réservoir ; elles seront reversées par écoulement gravitaire dans le parc au fur et à mesure des besoins."

La direction du Parc des oiseaux de Villards-les-Dombes (à une quarantaine de kilomètres de Lyon) explique que sans cette mesure préventive, il est très probable que l'ouverture 2023 du parc n'aurait pas pu se faire dans des conditions normales le 30 mars prochain.