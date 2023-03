Jusqu’à 17°c attendus à Lyon ce jeudi après-midi

Le thermomètre va grimper ce jeudi 9 mars à Lyon. Il devrait faire jusqu’à 17°c cet après-midi, alors que le temps s’annonce ensoleillé.

Un premier pic de chaleur est attendu à Lyon en ce début de mois de mars. Après avoir été enregistré autour des 10°c mercredi, le thermomètre va grimper jusqu’à 17°c ce jeudi après-midi entre Rhône et Saône, soit 3°c de plus que les normales de saison. Les températures devraient donc être particulièrement douces. Dans la matinée, comptez entre 8°c et 14°c, puis, dans la soirée, autour de 13°c.

Du côté du ciel, la matinée devrait être particulièrement ensoleillée, avant l’arrivée d’une perturbation nuageuse à la mi-journée. Dans l’après-midi, les éclaircies alterneront avec les passages nuageux.