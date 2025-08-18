L'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes prévoit la création de dix places supplémentaires pour les personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme (TSA).

Jusqu'au 15 novembre prochain, l'appel à candidatures de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est ouvert. Son objectif est de parvenir à la création de dix places en maison d'accueil spécialisée, dédiées aux personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme (TSA). Ces nouvelles places seront implantées dans le département du Puy-de-Dôme.

Les organismes éligibles à l'appel à candidatures doivent déposer leur dossier auprès de l'ARS. La dotation allouée pour permettre le fonctionnement de ces places s’élèvera à 944 690 €.

