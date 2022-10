Lyon : prix et évolution du marché immobilier, quartier par quartier

Retrouvez en micro-zoom, l'évolution des prix de l'immobilier de la ville de Lyon avec : les derniers prix (mars 2022), l'évolution sur 6 mois, sur 2 ans. Les chiffres proviennent des contrats de ventes signés par les notaires.

On notera que la ville de Lyon plafonne à 5100 euros/m2 avec une croissance de seulement 1% sur 6 mois. Un chiffre de mars 2022 qui annonçait la baisse actuelle : “Au 31 août, sur tous les avant-contrats de Lyon, on observe une baisse des prix de -0,1 % par rapport au trimestre précédent”, explicite, en enfonçant le clou, Me Pierre Bazaille, le responsable des statistiques de l’immobilier de la région AuRA.

