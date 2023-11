En bref : l'actualité de l'immobilier à Lyon

L'essentiel de l'actualité de l'immobilier de la métropole de Lyon en un coup d'oeil.

Bati-Lyon livre 33 logements à Chassieu

Le promoteur Bati-Lyon Promotion annonce la livraison de son programme à Chassieu, à l’est de la métropole de Lyon et à onze kilomètres de la gare de la Part-Dieu. Nommée Osmose, l’opération est composée de trois bâtiments en R+2+attique communiquant par des espaces paysagers. Au total, trente-trois logements ont été construits, dont neuf logements intermédiaires et dix en location sociale. Le promoteur informe qu’il reste des appartements allant du T2 au T3, à partir de 275 000 euros, éligibles au prêt à taux zéro et au dispositif Pinel.

Lire aussi : Crise de l'immobilier : la Métropole dégaine un plan d'urgence pour sauver le logement (vidéo)

Les prix du concours des Pyramides

Le concours des Pyramides a rendu son verdict. Créée en 2004, cette compétition prime les projets emblématiques des adhérents de la Fédération des promoteurs immobiliers de la région lyonnaise. Le grand prix régional a été attribué à Icade Promotion et Sogeprom pour le programme Audessa à Lyon 3. Le prix de l’immobilier d’entreprise est revenu au Crédit Agricole Immobilier pour son opération Terralumia à Champagne-au-Mont-d’Or. En parallèle, un prix régional du logement abordable a été décerné par la Métropole de Lyon à BNP Paribas Immobilier et Vinci Immobilier pour Wellcome Cocoon à Lyon 7.

Lire aussi : Immobilier à Lyon : annus horribilis en perspective

Inauguration de la tour P à Saint-Priest

La tour P à Saint-Priest a terminé sa mue. Réhabilitée depuis 2021, elle a été inaugurée en octobre dans le cadre du projet Centre-ville Bellevue. En tout, douze étages et soixante logements ont été refaits. Importante dans le paysage urbain du centre, la tour est largement habitée par des locataires. Le coût des travaux s’élève à 2,2 millions d’euros, soit en moyenne 38 000 euros par logement, financés par l’État, la Métropole de Lyon, la Ville de Saint-Priest et la copropriété. Pour rappel, quatorze bâtiments composent l’ensemble immobilier Bellevue et dix d’entre eux font l’objet d’une rénovation, soit 358 logements.

Lire aussi : Logement neuf : “Cette crise n’a pas de précédent”

Les ventes baissent aussi dans les Alpes

La Fnaim Savoie Mont Blanc a présenté ses derniers chiffres pour l’Est de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 37 020 logements ont été vendus entre juillet 2022 et juin 2023, contre 39 926 l’année précédente, soit -11,6 % dans l’Ain, -7,1 % en Savoie et -8 % en Haute-Savoie (-13,6 % en France). “Les vendeurs ne sont pas motivés à baisser leur prix devant une forte demande persistante, notamment en Haute-Savoie avec la proximité de la Suisse, les bords du Léman ou le bassin annécien”, analyse Sébastien Cartier, le président départemental.

Lire aussi : Immobilier : le marché locatif au bord de la rupture

L’Insa achève la rénovation de 28 000 m2

L’Institut national des sciences appliquées (Insa) a rénové 28 000 m2 sur son campus de la Doua, à Villeurbanne. L’école est celle qui produit le plus d’ingénieurs en France. L’opération portait sur cinq bâtiments, dont deux utilisés pour les logements de ses étudiants. Un programme de rénovation porté par l’État qui a investi près de 14 millions d’euros dans cette opération afin de transformer ces passoires énergétiques, inchangées depuis 1957. L’objectif : réduire la facture d’énergie entre -30 % et -50 %. Un projet mis en place au moyen d’un groupement mené par Bouygues et l’agence d’architecture Supermixx.

Lire aussi : Métropole de Lyon : prix et évolution du marché immobilier commune par commune

Bureaux & Co inaugure son nouveau site à Dardilly

Bureaux & Co s’installe dans 3 000 m2 au nord-ouest de Lyon. La société spécialisée dans la gestion d’espaces collaboratifs – comme la location de bureaux, d’espaces de travail partagé ou de salles de réunion – a inauguré son nouveau site à Dardilly, dans la zone d’activités Techlid. Une nouvelle enseigne en terre lyonnaise qui vient compléter les douze autres villes où est implantée Bureaux & Co, qui fait partie des dix premiers acteurs du coworking en France. Cinquante postes de travail sont ainsi proposés aux entreprises de la région.

Lire aussi :

Immobilier : "270 000 euros pour un 60 m2 à Caluire-et-Cuire" (vidéo)

Immobilier à Saint-Priest : "Il y a énormément de programmes neufs dans le centre-ville" (vidéo)

Immobilier à Vénissieux : "180 000 euros pour un T3 dans le centre" (vidéo)

Immobilier : "Villeurbanne a pris 49% en 5 ans" (vidéo)

Immobilier à Lyon 8 : "À partir de 3000 euros/m2 pour une résidence avec balcon" (vidéo)

Immobilier à Lyon 2 : "Trouver sous les 5200 euros/m2, cela n'existe plus »

Immobilier à Lyon 5 : "Le Vieux-Lyon vaut la Presqu'Île, Ménival intéressant pour les familles »

Immobilier à Lyon 1 : "Comptez 350 000 euros pour un T3 sur les Pentes de la Croix-Rousse »

Immobilier : "Le 6e est l'un des quartiers les plus prisés de Lyon »

Immobilier : "On peut faire toute sa vie dans le 7e", explique Gaël Fluchaire

Immobilier à Lyon 9 : "Le centre Valmy est l'endroit le plus demandé, La Duchère a changé

Immobilier à la Confluence : "Ce quartier est de plus en plus attractif" assure Sophie Terdjman