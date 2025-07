Mercredi 9 juillet, une canalisation endommagé a provoqué de lourdes inondations Cours Albert Thomas à Lyon (3e et 8e). Près d'une semaine après l'incident de nombreux dégâts restent à constater.

Mercredi 9 juillet, une pelleteuse a endommagé une canalisation sur le chantier du gymnase Dargent cours Albert Thomas (3e et 8e), provoquant d'importantes inondations. Au total, l'eau s'est étalée sur plus de 300m autour du gymnase, impactant les rues proches et les habitations voisines. Si aucun blessé n'est à déplorer, d'importants dommages matériels ont été constatés par les équipes de secouristes plongeurs déployées sur place. De nombreux véhicules se sont quant à eux retrouvés inondés, au même titre que plusieurs caves et garages voisins.

Problèmes d'hygiène, pannes...

Au 52 rue professeur Paul Sisley, les sous-sols entiers, ainsi que le rez-de-chaussé commun et certains appartements ont été ravagés. Au total, 2m50 d'eau ont été recensés par les habitants dans les parties basses de l'immeuble. Malgré plusieurs opérations de pompage, la présence de boue et d'eau persiste depuis près d'une semaine dans les sous-sols. Une situation "inadmissible" selon le conseil syndical ayant alors décidé d'écrire au maire de Lyon et à la préfecture : "Cela fait près d'une semaine que nous sommes laissées à nous même", déplore-t-il. "Nous avons du débarrasser tout le sous-sol à la main dans le noir et dans la boue, certains d'entre nous sont âgés, c'est inadmissible."

Sans compter les pannes d'électricité et les problèmes d'hygiène engendrés : "Nous n'avons plus d'électricité, donc plus d'ascenseur pour monter les sept étages de notre immeuble dans le noir", explique le syndic. L'eau présente depuis une semaine dans les sous-sols laisse quant à elle apparaître plusieurs moisissures dans l'immeuble : "Avec la chaleur, des odeurs nauséabondes sont apparues, ce matin très fortes, jusque dans les étages. Cela pose un problème d'hygiène et de santé publique pour tous", affirme la Docteur Françoise Bernard-Grandoulier, habitante de l'immeuble.

"Manque d'accompagnement"

"Nous nous sommes rendus à la mairie du 8e pour demander de l'aide mais personne n'a voulu nous recevoir", déplore le syndic. "Le service de police nous à dit qu'il fallait enlever ce que l'on vidait sur la voie publique mais nous n'avons aucune benne mise à disposition malgré nos appels à la Métropole."

Face à ce "manque d'accompagnement", les habitants demandent à la préfecture de venir constater la situation d'urgence, afin "d'apporter une aide aux occupants", "de distribuer des masques" et de "rétablir un éclairage par la ville."

