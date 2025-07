Valence : le festival "Sur le Champ !" revient rythmer l'été

Olivia Ruiz, Irène Drésel, Yuri Buenaventura, Electro Deluxe... Le festival "Sur le Champ !", c'est quatre jours de concerts gratuits en plein coeur de Valence.

Quatre jours de concerts gratuits en plein cœur de Valence. Du mercredi 23 au samedi 26 juillet, le Champ de Mars accueillera la 9ᵉ édition du festival "Sur le Champ !", devenu en quelques années un rendez-vous incontournable de l’été drômois.

L’événement, entièrement gratuit, se déroulera du mercredi 23 au samedi 26 juillet 2025. Le festival propose, cette année encore, une programmation éclectique et populaire, répartie sur quatre soirées thématiques : chanson française, hip-hop et électro, musiques du monde et groove. Pas moins de douze artistes sont annoncés. Parmi les têtes d’affiche présentes, Olivia Ruiz, Irène Drésel, Yuri Buenaventura ou encore les Lyonnais de The Buttshakers et Electro Deluxe, attendus pour clôturer le festival en beauté.

Mais au-delà de la musique, "Sur le Champ !" veut se distinguer par son ambiance familiale et son engagement éco-responsable. Sur place, le public peut profiter d’un marché d’artisans locaux, de food-trucks et d’une buvette. Des dispositifs en faveur des mobilités douces sont prévus comme la mise en place d'un parc a vélo temporaire. Des démarches pour faciliter le tri des déchets, l’inclusion des personnes en situation de handicap sont également mis en place.

Et coté pratique, la ville met également en place un partenariat avec Valence Romans Eau pour l'accès a des fontaines d'eau et la limitation de l'utilisation de bouteille plastique pour le staff et les artistes.

L’an dernier, plus de 40 000 spectateurs s’étaient rassemblés au pied du kiosque Peynet pour vibrer au rythme du festival. La Ville de Valence espère faire aussi bien, voire mieux, pour cette édition 2025 qui confirme la montée en puissance de l’événement.

Les concerts débuteront chaque soir à partir de 19 h. L’accès est libre et sans réservation.

