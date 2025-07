"Du toit à l'assiette": dix ruches installées sur la terrasse du Super U de Moulin à Vent Vénissieux

Depuis mai dernier, le Super U de Moulin à Vent à Vénissieux s'approvisionne avec ses propres fruits et légumes cultivés sur le toit du magasin. Dix ruches destinées à la production de miel ont également été installées sur sa terrasse.

Depuis mai dernier, le Super U du Moulin à Vent situé à Vénissieux accueille près de 600 000 abeilles et un potager sur le toit de son magasin. Les légumes et fruits récoltés servent à la préparation des plats cuisinés du magasin, tandis que le miel est offert aux clients les plus fidèles. L'objectif de cette initiative : promouvoir le bien-manger à petit prix dans un quartier populaire de la ville : "Avoir des produits du toit à l'assiette en terme de qualité c'est rare dans un supermarché, surtout à petits prix", affirme Ingrid Miskdjian, directrice du Super U. Elle ajoute : "Dans un quartier comme celui-ci, c'est important de donner de bonnes habitudes aux clients et de promouvoir le bien-manger."

Un service de "bien-manger", proposé par les chefs, pâtissiers et boulangers du magasin : "Depuis plusieurs années nous fabriquons nos propres produits au sein du magasin, du pain aux plats cuisinés, en passant par les pâtisseries", affirme Ingrid. "Désormais nous allons plus loin en utilisant nos propres récoltes de fruits et de légumes." Une alternative plus locale mais aussi plus écologique : "Se fournir de cette manière permet d'éviter des transports, tandis que les abeilles aident à la biodiversité", poursuit la directrice.

Des fruits, des légumes et des herbes aromatiques poussent sur le toit du Super U.

Dix ruches sur le toit

Aménagée suite aux travaux de transformation du magasin débutés en 2018, la terrasse du Super U abrite dix ruches destinées à la production de miel. Les apiculteurs de l'association Pollinium s'occupent de la gestion des abeilles et du miel dans des conditions particulières, liées à l'emplacement du supermarché : "Nous avons dû répondre à plusieurs contraintes dû à notre emplacement en zone urbaine", explique Ingrid. Parmi elles : une distance de sécurité avec les habitations et espaces publics voisins à respecter, et un nombre de ruches sur la terrasse à ne pas dépasser.

Malgré leur emplacement en zone urbaine, les abeilles butinent les plantes aromatiques de la terrasse ou s'envolent jusqu'au parc voisin. Un choix efficace ayant permis de remplir 560 pots de miel distribués gratuitement aux clients de l'enseigne. Pour la prochaine récolte, Ingrid espère doubler cette production. A terme, la dirigeante n'exclut pas la mise en vente du produit : "Pour l'instant les récoltes ne le permettent pas mais pourquoi pas à l'avenir", conclut Ingrid.

