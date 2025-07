Le lot B et d’ores et déjà sorti de terre.

Initié en 2019 par la Métropole de Lyon et la Ville de Villeurbanne, le projet d'agrandissement du centre-ville de Villeurbanne se poursuit. Le premier lot de bâtiment devrait être livré au printemps 2027.

Les travaux de transformation du centre-ville se poursuivent à Villeurbanne. Mardi 15 juillet, la vice-présidente de la Métropole de Lyon Béatrice Vessilier et la 1ère adjointe au maire de Villeurbanne déléguée à l'Urbanisme Agnès Thouvenot, étaient présentes dans le quartier Gratte-Ciel afin de faire un point sur l'avancée du projet. Bilan : les travaux avancent à bon rythme et les nouveaux bâtiments s'élèvent.

Pour rappel, le chantier vise à agrandir le centre de Villeurbanne. A terme, celui-ci devrait accueillir plus de 1 800 habitants, une quarantaine de commerces et près de 200 emplois : "L'idée c'est vraiment de travailler sur un doublement du centre-ville en s'appuyant sur les grattes-ciel déjà présents", précise Béatrice Vessilier. Pour cela, le projet porté par la Métropole de Lyon et la Ville de Villeurbanne prévoit de nouveaux espaces publics, la construction de trois nouveaux macro-lots d'immeubles, le passage du tramway T6 et celui de la Voie lyonnaise n°4.

Le T6 sera mis en service dès février prochain.

Un premier lot prévu pour 2027

Parmi les trois macro-lots prévus par le projet, le lot B commence d'ores et déjà à s'élever pour une livraison prévue au printemps 2027. Le projet comprend 226 logements partagés entre logements sociaux, logements participatifs, baux sociaux et logements locatifs intermédiaires. Près de 4500 m2 d'équipements, de commerces et de services compléteront l'offre du lieu.

Les lots A et C seront les prochains macro-lots en travaux. Les travaux du lot C démarreront à l'automne 2025 tandis que ceux du lot A débuteront en 2026. Le lot C comprendra 237 logements dont une résidence étudiante de 100 places. Le lot A comptera quant à lui 207 logements et un immeuble de bureau. Un parc de stationnement, un cinéma, un pôle jeunesse, un tiers-lieu municipal ainsi qu'une crèche devraient également voir le jour au sein des trois lots.

Un nouvel espace public

Autre aménagement réalisé dans le cadre du projet : celui du passage Rey. Ancien parking situé à côté de la salle des Grattes-Ciel, le passage a été entièrement repensé et transformé en un espace public : "Le projet a été réalisé en concertation avec les habitants, l'idée était de concilier le nouvel espace végétalisé avec des usages pour les jeunes", explique Agnès Thouvenot.

Pour cela, un jardin de 1000 m2 pourvu de jeux pour enfants, de table de ping-pong et d'un babyfoot s'est implanté à la place de l'ancien parking. Des agrès sportifs, et une aire dédiée aux sports de glisse urbains ont quant à eux été installés aux alentours du jardin. Ces nouveautés s'ajoutent au jardin potager partagé inauguré en juin 2024.

Le nouveau jardin du passage Rey nommé Suzanne Lacore.

Le jardin potager partagé inauguré en 2024.

"Les contreforts"

Au coeur des Grattes Ciel, un programme mixte de commerces et de bureaux verra également le jour à la fin des travaux. L'objectif : "Construire une avancée aux grattes ciel" tout en préservant la vue sur les verrières historiques des bâtiments. Sur deux étages, les contreforts seront occupés par des commerces et restaurants en partie basse, la partie haute sera quant à elle réservée à des locations tertiaires "soit des bureaux, soit des activités libérales" précise la Ville de Villeurbanne.

Le projet des contreforts s'ouvrira sur une place Chanoine Boursier, entièrement repensée. Actuellement parking et place de marché, la place Chanoine Boursier devrait être végétalisée et dotée de nouveaux usages autour de de jeux, de terrasses et d'eau. Des temps d'échanges avec les habitants et les forains sont programmés afin d'affiner les idées d'aménagement de la place.

La fin complète des travaux est estimée à 2031.

Le projet des "contreforts" présenté par les architectes.

Lire aussi : Chantiers des tramways T9 et T10 : un été sous le signe des travaux à Villeurbanne et Saint-Fons