Maxime Noly, directeur du festival Woodstower, est l'invité de 6 minutes chrono. Il évoque les difficultés financières de son association.

En 2023, Woodstower ne prendra pas ses quartiers d'hiver à la halle Tony Garnier pour son édition hivernale. Le festival de musique souffre financièrement et a préféré zapper cette manifestation encore chancelante. "Le festival d'hiver est assez jeune. Il a été créé en 2019 donc juste avant le covid. On était dans un format itinérant. L'année dernière, on a été à la Halle Tony Garnier pour la première fois. C'était une très belle édition mais qui a besoin de trouver encore son public donc revenir. Cette année dans notre contexte, laHalle Tony Garnier, c'est risqué et on ne peut pas prendre ce risque de couler l'association alors que les réserves sont pas sont pas là. Donc il faut qu'on mette en pause cette année ce festival pour pouvoir se concentrer sur les 25 ans de Woodstower l'été prochain", anticipe Maxime Noly.

Le directeur du festival en appelle aux collectivités locales pour l'aider à sauver une manifestation et l'association qui la supporte : "on porte ce discours auprès des collectivités en disant qu'il ne faut pas nous laisser tomber, parce que si nous on disparaît, on est le seul festival aujourd'hui qui s'adresse à la jeunesse sur notre territoire, 80% du public de Woodstower a entre 15 et 35 ans. Si nous demain on disparaît, il n'y a plus d'offres pour ces publics".