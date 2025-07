Du 15 juillet au 14 août, la Ville de Lyon ouvre la cour de récréation de l'école Doisneau (1er) au public. L'occasion pour les habitants de profiter d'un lieu de fraîcheur au coeur de la ville.

La carte des lieux frais s'agrandît. Dans le cadre de son "plan fraîcheur", la Ville de Lyon ouvre la cours de récréation de l'école Doisneau du 15 juillet au 14 août prochain. Les habitants en quête de fraicheurs sont invités à se rendre dans le 1er arrondissement de 8h à 22h, à l'ombre des arbres de la cour.

L'occasion pour les personnes vivant seules de profiter d'un espace public frais : "Pendant les périodes de canicule et de forte chaleur, on s’enferme à la maison pour limiter la surchauffe des appartements. Cela peut donc créer ou accentuer des situations d’isolement et d’enfermement, notamment auprès des personnes âgées.", explique la maire du 1er arrondissement, Yasmine Bouagga. Elle poursuit : "La cour ouverte de l’école Doisneau, ouvert tôt le matin et assez tard en soirée, sera aussi l’occasion pour ces personnes-là de voir du monde, d’échanger, de rencontrer des voisines et voisins du quartier."

La Ville de Lyon affirme que si cette expérimentation fonctionne, "elle pourrait ouvrir la voie à une appropriation collective de ces nouveaux aménagements par l’ensemble des habitants."

