Deux chercheurs de Lyon 1 décrochent des bourses européennes

Deux chercheurs de l'Université Lyon 1 ont décroché une bourse européenne.

L'Université Claude Bernard Lyon 1 compte deux nouveaux lauréats des prestigieuses bourses européennes du Conseil européen de la recherche (ERC), dotées au total de 2,65 millions d'euros.

2,5 M€ pour l'intelligence artificielle causale

Angela Bonifati du Laboratoire d'InfoRmatique en Image et Systèmes d'information (LIRIS) obtient une bourse "Advanced grant" de 2,5 millions d'euros sur cinq ans. Son projet GO-Y vise à unifier les bases de données en graphes et les modèles causaux.

L'objectif est de faire des relations causales "des éléments de premier ordre dans les bases de données en graphes", permettant une analyse causale rigoureuse avec des applications industrielles et scientifiques. Cette approche pourrait révolutionner la gestion intelligente des données en intégrant directement les processus de causalité.

Sami Jannin du Centre de Résonance Magnétique à Très Hauts Champs reçoit une bourse "Proof of Concept Grant" de 150 000 euros. Son projet BenchHyp vise à adapter une technologie d'hyperpolarisation pour la rendre compatible avec les spectromètres RMN de paillasse, plus compacts et économiques.

Cette innovation permettrait de "produire des solutions hyperpolarisées sans les détruire, sans les diluer, et de les réutiliser à volonté", ouvrant des applications en contrôle qualité pharmaceutique ou analyse de batteries.

Les bourses ERC financent la recherche exploratoire de très haute qualité sur la base de l'excellence scientifique, permettant aux chercheurs de développer leur travail avec l'équipe de leur choix.