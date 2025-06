Pour affronter l'été, la Ville de Lyon renouvelle son dispositif d'accès aux piscines municipales, du vendredi 6 juin au dimanche 31 août 2025.

Envie de piquer une tête ? Pour offrir un peu de fraîcheur aux Lyonnais, la Ville de Lyon renouvelle et renforce son dispositif d'accès aux piscines municipales durant tout l'été.

Alors que ces derniers jours laissent à penser que l'été sera rude et chaud, quoi de mieux que quelques brasses dans une piscine pour faire baisser la température ? Depuis le vendredi 6 juin et ce jusqu'au dimanche 31 août 2025, six piscines municipales ouvrent leurs portes sur des plages horaires étendues. Ainsi, les bassins sont accessibles de 7h à 20h en semaine, et entre 10h30 et 20h les week-ends.

Bassins extérieurs, intérieurs, et piscines intercommunales

Trois des six piscines proposent des bassins extérieurs en accès quotidien : le centre nautique Tony Bertrand, dans le 7e arrondissement, la piscine de la Duchère dans le 9e, et la piscine Mermoz dans le 8e arrondissement. Pour celles et ceux qui préfèrent se cacher des rayons du soleil, les sites de Garibaldi dans le 3e arrondissement, de Saint-Exupéry dans le 4e arrondissement, et Tronchet dans le 6e arrondissement, proposent quant à eux des piscines couvertes.

Les communes voisines ne sont pas en reste. Le centre nautique de Lyon Saint-Fons et Vénissieux ainsi que l'espace Aquavert de Francheville viennent compléter l'offre estivale. Autre bonne nouvelle : la piscine de Gerland sera également ouverte tout l'été.

Tarifs adaptés et gratuité pour les tout-petits

Cette année, la grande nouveauté concerne les moins de 4 ans, qui bénéficieront désormais d'un accès gratuit aux piscines. Des tarifs réduits sont proposés pour les lycéens et étudiants, les demandeurs d'emploi, les personnes en situation de handicap et bénéficiaires du RSA, à hauteur de 2,60 euros. Le plein tarif est quant à lui à 4 euros.

Et pour éviter les longues files d'attente ? La Ville conseille fortement d'effectuer la réservation en ligne sur le site internet. Aucune excuse pour ne pas profiter de quelques instants de fraîcheur.