Vénissieux : deux enfants passent plusieurs jours dehors dans le quartier des Minguettes

  • par Clémence Margall

    • Deux enfants de 6 et 2 ans ont passé plusieurs jours dehors, seuls, dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux, après avoir été abandonnés par leur mère.

    Ces habitants du quartier des Minguettes, à Vénissieux, ont été particulièrement choqués de trouver ces enfants seuls dans la rue. Selon nos confrères de Lyon Mag, deux enfants de 6 et 2 ans, d’une même fratrie, ont, en effet, été retrouvés seuls dans la rue après plusieurs jours dehors. Ils auraient été abandonnés par leur mère.

    Récupérés jeudi par des riverains, puis confiés aux forces de l’ordre, les deux enfants étaient déshydratés, sales, et ont subi des agressions physiques de la part d’adolescents quartier. Si l’on ignore encore dans quelles conditions ces enfants ont été livrés à eux-mêmes, une enquête a été ouverte afin de pouvoir les identifier et retrouver leurs parents.

