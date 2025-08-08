Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 8 au 10 août

Piscine, soirée dansante ou accrobranche sous les étoiles, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les cinq activités à ne pas manquer ce week-end.

Soirée dansante au Groom

Le Groom organise ce vendredi sa Summer Night Long, une soirée 100 % house. Animée par Double Délice, la soirée s’annonce festive et groove. La billetterie est encore disponible et les places sont vendues à 5 euros. Rendez-vous à 23h30 dans le 1er arrondissement.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Vidange estivale à la brasserie de l’amour

Bières @Pexels

Située à Villeurbanne, la brasserie de l’amour organise ce vendredi sa vidange estivale avant les vacances. Pour les amateurs, toutes les pintes seront en vente à 5 euros et les growlers à 10 euros. De quoi bien commencer le week-end.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Accrobranche sous les étoiles

Envie de (re)découvrir le Fort de Bron sous un nouveau jour tout en profitant de son parcours d’accrobranche ? Exceptionnellement, le Fort de Bron organise des activités nocturnes les samedis 9 et 23 août, de 20 heures à 23 heures. Pensez à réserver. Les places sont disponibles pour 32 euros.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Des rollers et de la musique

Cette soirée a comme un goût rétro. La Commune, dans le 7e arrondissement de Lyon, organise sa dernière soirée avant sa fermeture estivale. Au programme : de la musique…. Et des rollers ! Rassurez-vous, ils ne sont pas obligatoires, mais ça serait dommage de se priver. La soirée se déroulera de 20 heures à minuit. L’entrée est libre.

De la fraîcheur au centre nautique Etienne-Gagnaire

© Tim Douet

Dans le cadre de son programme estival, la Ville de Villeurbanne met en place différentes activités. Dimanche 10 août, u espace aqua-ludique familial sera réservé au centre nautique Etienne-Gagnaire de 10h15 à 11h45. Tarifs : 7,70 € Villeurbannais, 8,90 € autres (1 adulte + 3 enfants). De quoi se rafraîchir avec l’épisode de fortes chaleurs qui touche la métropole lyonnaise.

Plus d'informations sur le site de la Ville de Villeurbanne.