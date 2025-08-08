Actualité

Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 8 au 10 août

  • par la rédaction

    • Piscine, soirée dansante ou accrobranche sous les étoiles, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les cinq activités à ne pas manquer ce week-end.

    Soirée dansante au Groom

    Le Groom organise ce vendredi sa Summer Night Long, une soirée 100 % house. Animée par Double Délice, la soirée s’annonce festive et groove. La billetterie est encore disponible et les places sont vendues à 5 euros. Rendez-vous à 23h30 dans le 1er arrondissement.

    Plus d’informations sur le site de l’événement.

    Vidange estivale à la brasserie de l’amour

    Bières @Pexels

    Située à Villeurbanne, la brasserie de l’amour organise ce vendredi sa vidange estivale avant les vacances. Pour les amateurs, toutes les pintes seront en vente à 5 euros et les growlers à 10 euros. De quoi bien commencer le week-end.

    Plus d’informations sur le site de l’événement.

    Accrobranche sous les étoiles

    City Aventure Accrobranche

    Envie de (re)découvrir le Fort de Bron sous un nouveau jour tout en profitant de son parcours d’accrobranche ? Exceptionnellement, le Fort de Bron organise des activités nocturnes les samedis 9 et 23 août, de 20 heures à 23 heures. Pensez à réserver. Les places sont disponibles pour 32 euros.

    Plus d’informations sur le site de l’événement.

    Des rollers et de la musique

    Cette soirée a comme un goût rétro. La Commune, dans le 7e arrondissement de Lyon, organise sa dernière soirée avant sa fermeture estivale. Au programme : de la musique…. Et des rollers ! Rassurez-vous, ils ne sont pas obligatoires, mais ça serait dommage de se priver. La soirée se déroulera de 20 heures à minuit. L’entrée est libre.

    De la fraîcheur au centre nautique Etienne-Gagnaire

    © Tim Douet

    Dans le cadre de son programme estival, la Ville de Villeurbanne met en place différentes activités. Dimanche 10 août, u espace aqua-ludique familial sera réservé au centre nautique Etienne-Gagnaire de 10h15 à 11h45. Tarifs : 7,70 € Villeurbannais, 8,90 € autres (1 adulte + 3 enfants). De quoi se rafraîchir avec l’épisode de fortes chaleurs qui touche la métropole lyonnaise.

    Plus d'informations sur le site de la Ville de Villeurbanne.

