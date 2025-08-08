Les Auralpins du club des Hénokiens 

L' association internationale regroupe es Hénokiens des entreprises familiales vieilles d’au moins deux cents ans. Quatre entreprises de la région en font partie.

Le nom fait référence à Hénoch (ou Enoch), l’un des grands patriarches de la Bible, fils de Caïn et père de Mathusalem, qui vécut avant le Déluge, disparut à 365 ans, ne mourut pas mais fut élevé dans les cieux. Plusieurs conditions doivent être réunies pour adhérer au club Les Hénokiens. L’entreprise doit avoir été fondée au moins deux siècles plus tôt, elle doit être à majorité détenue par des descendants du fondateur et la direction doit encore être assurée par un membre de la dynastie. Les entreprises doivent également avoir une bonne santé financière. Les objectifs de l’association, créée en 1981, sont “le développement de ses membres à travers le monde autour d’une philosophie commune : la valeur du concept de l’entreprise familiale alternative aux multinationales”. Parmi les cinquante-six entreprises actuelles membres de ce club ultra select figurent quatre entreprises de la région, dont une qui est lyonnaise.

Descours & Cabaud, groupe familial basé à Lyon, a été fondé en 1782. Il s’agit à l’origine d’un commerce de produits métallurgiques, installé sur les quais de Saône, à Lyon. La société s’est ensuite diversifiée et développée à l’international. Le groupe Descours & Cabaud est aujourd’hui leader dans la distribution de fournitures professionnelles à destination des secteurs de l’industrie et du bâtiment.

Revol, basée dans la Drôme, est une entreprise qui fabrique de la porcelaine culinaire depuis 1768. La société Revol est dirigée par la même famille depuis neuf générations. Pierre Revol, le fondateur, s’est installé dans la Drôme en raison de la nature des sols. Les gisements de kaolin (argile blanche), présents en forte quantité, permettent en effet de fabriquer des pièces plus résistantes allant au feu.

Denantes, maison de linge et de décoration, a été fondée en 1723 à Voiron, en Isère. L’entreprise (190 salariés, 40 millions d’euros de chiffre d’affaires) a intégré Les Hénokiens en mars 2025. Pour la petite histoire, en 1680, Charles Champollion, ancêtre du célèbre égyptologue, apparaît officiellement comme maître toilier. En 1718, sa fille Barbe épouse Michel Denantes. En 1723, l’affaire Champollion devient Denantes.

Tarrerias-Bonjean est une entreprise de coutellerie établie à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, depuis ses origines en 1580. Aujourd’hui dirigée par la 13e génération représentée par Éric et Carole Tarrerias, Tarrerias-Bonjean continue d’innover comme en témoigne la création de la technologie Evercut qui révolutionne la durabilité des lames, en durant trois cents fois plus longtemps que les meilleures lames en acier.