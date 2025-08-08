Actualité
Hénoch, fils de Caïn
Hénoch, fils de Caïn. Gravure en bois pour «Die Bibel in Bildern», 1860.

Les Auralpins du club des Hénokiens 

  • par Guillaume Lamy

    • L' association internationale regroupe es Hénokiens des entreprises familiales vieilles d’au moins deux cents ans. Quatre entreprises de la région en font partie.

    Le nom fait référence à Hénoch (ou Enoch), l’un des grands patriarches de la Bible, fils de Caïn et père de Mathusalem, qui vécut avant le Déluge, disparut à 365 ans, ne mourut pas mais fut élevé dans les cieux. Plusieurs conditions doivent être réunies pour adhérer au club Les Hénokiens. L’entreprise doit avoir été fondée au moins deux siècles plus tôt, elle doit être à majorité détenue par des descendants du fondateur et la direction doit encore être assurée par un membre de la dynastie. Les entreprises doivent également avoir une bonne santé financière. Les objectifs de l’association, créée en 1981, sont “le développement de ses membres à travers le monde autour d’une philosophie commune : la valeur du concept de l’entreprise familiale alternative aux multinationales”. Parmi les cinquante-six entreprises actuelles membres de ce club ultra select figurent quatre entreprises de la région, dont une qui est lyonnaise.

    Descours & Cabaud, groupe familial basé à Lyon, a été fondé en 1782. Il s’agit à l’origine d’un commerce de produits métallurgiques, installé sur les quais de Saône, à Lyon. La société s’est ensuite diversifiée et développée à l’international. Le groupe Descours & Cabaud est aujourd’hui leader dans la distribution de fournitures professionnelles à destination des secteurs de l’industrie et du bâtiment.

    Revol, basée dans la Drôme, est une entreprise qui fabrique de la porcelaine culinaire depuis 1768. La société Revol est dirigée par la même famille depuis neuf générations. Pierre Revol, le fondateur, s’est installé dans la Drôme en raison de la nature des sols. Les gisements de kaolin (argile blanche), présents en forte quantité, permettent en effet de fabriquer des pièces plus résistantes allant au feu.

    Denantes, maison de linge et de décoration, a été fondée en 1723 à Voiron, en Isère. L’entreprise (190 salariés, 40 millions d’euros de chiffre d’affaires) a intégré Les Hénokiens en mars 2025. Pour la petite histoire, en 1680, Charles Champollion, ancêtre du célèbre égyptologue, apparaît officiellement comme maître toilier. En 1718, sa fille Barbe épouse Michel Denantes. En 1723, l’affaire Champollion devient Denantes.

    Tarrerias-Bonjean est une entreprise de coutellerie établie à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, depuis ses origines en 1580. Aujourd’hui dirigée par la 13e génération représentée par Éric et Carole Tarrerias, Tarrerias-Bonjean continue d’innover comme en témoigne la création de la technologie Evercut qui révolutionne la durabilité des lames, en durant trois cents fois plus longtemps que les meilleures lames en acier.

    à lire également
    nouveau front populaire lyon
    Loi Duplomb : les réactions des députés du Rhône après la censure de l'article 2 par le Conseil constitutionnel

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    nouveau front populaire lyon
    Loi Duplomb : les réactions des députés du Rhône après la censure de l'article 2 par le Conseil constitutionnel 12:00
    Hénoch, fils de Caïn
    Les Auralpins du club des Hénokiens  11:31
    Minguettes
    Vénissieux : deux enfants passent plusieurs jours dehors dans le quartier des Minguettes 11:04
    Berliet
    Article payant “L’empreinte des dynasties est encore présente dans les milieux ecclésiastiques et universitaires” 10:30
    Article payant Les dynasties lyonnaises : histoire, poids, influence 09:57
    d'heure en heure
    La "vive indignation" des maires du Rhône et de la Métropole de Lyon après l’agression d’un maire en Isère 09:29
    @Hugo LAUBEPIN
    Carte interactive. Pollution, bactéries... Les eaux de baignade près de Lyon sont-elles de bonne qualité ? 09:00
    Lyon : la qualité de l’air oscille entre moyenne et mauvaise ce vendredi  08:33
    police Lyon
    Lyon : dans le quartier de Perrache, ils lui volent son sac sous la menace d’un couteau 07:57
    Canicule : le Rhône et quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 07:33
    Météo soleil
    Météo : 36 degrés attendus sous un soleil de plomb ce vendredi à Lyon 07:15
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales : le Conseil constitutionnel valide le nouveau mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille 07/08/25
    Vénissieux : le portail installé pour gêner les dealers boulevard Ambroise-Croizat a été incendié 07/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut