En fuite depuis l'agression du maire de Villeneuve-de-Marc (Isère) et de son fils, le suspect a été retrouvé.

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé sur le réseau social X l'interpellation de l'agresseur présumé du maire de Villeneuve-de-Marc (Isère) et de son fils, ce vendredi matin. En fuite depuis l'agression survenue mercredi 6 au soir, le suspect était sous le coup d'un mandat de recherche lancé par le parquet de Vienne, dans le cadre d'une enquête pour "tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique".

Lire aussi : La "vive indignation" des maires du Rhône et de la Métropole de Lyon après l’agression d’un maire en Isère

Une information confirmée par le procureur de la République de Vienne auprès de nos confrères du Dauphiné Libéré. Le suspect a été interpellé dans un village à proximité de Villeneuve-de-Marc, sans opposer de résistance. Il a été placé en garde à vue. Il serait habitant de la même commune que l'élu et un conflit lié à un problème d'urbanisme opposerait les deux hommes depuis décembre 2023.

Hospitalisé à l’hôpital Edouard Herriot de Lyon, le maire Gilles Dussault n’est plus en urgence absolue.