Actualité
Policiers. @Hugo LAUBEPIN
Policiers au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Agression d'un maire en Isère : un suspect a été interpellé, annonce Bruno Retailleau

  • par Nathan Bigué

    • En fuite depuis l'agression du maire de Villeneuve-de-Marc (Isère) et de son fils, le suspect a été retrouvé.

    Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé sur le réseau social X l'interpellation de l'agresseur présumé du maire de Villeneuve-de-Marc (Isère) et de son fils, ce vendredi matin. En fuite depuis l'agression survenue mercredi 6 au soir, le suspect était sous le coup d'un mandat de recherche lancé par le parquet de Vienne, dans le cadre d'une enquête pour "tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique".

    Lire aussi : La "vive indignation" des maires du Rhône et de la Métropole de Lyon après l’agression d’un maire en Isère

    Une information confirmée par le procureur de la République de Vienne auprès de nos confrères du Dauphiné Libéré. Le suspect a été interpellé dans un village à proximité de Villeneuve-de-Marc, sans opposer de résistance. Il a été placé en garde à vue. Il serait habitant de la même commune que l'élu et un conflit lié à un problème d'urbanisme opposerait les deux hommes depuis décembre 2023.

    Hospitalisé à l’hôpital Edouard Herriot de Lyon, le maire Gilles Dussault n’est plus en urgence absolue.

    à lire également
    Sapeurs Pompiers @Hugo LAUBEPIN
    "Internationalement connu", un homme jugé à Lyon pour avoir agressé un pompier

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Agression d'un maire en Isère : un suspect a été interpellé, annonce Bruno Retailleau 13:50
    Sapeurs Pompiers @Hugo LAUBEPIN
    "Internationalement connu", un homme jugé à Lyon pour avoir agressé un pompier 13:13
    MacBar de Lyon. Instagram
    Lyon : le bar du Musée d’art contemporain fermé après des nuisances sonores 12:39
    nouveau front populaire lyon
    Loi Duplomb : les réactions des députés du Rhône après la censure de l'article 2 par le Conseil constitutionnel 12:00
    Hénoch, fils de Caïn
    Les Auralpins du club des Hénokiens  11:31
    d'heure en heure
    Enfants abandonnés à Vénissieux. Photo Farid Ben Moussa, conseiller municipal de Vénissieux
    Vénissieux : deux enfants passent plusieurs jours dehors dans le quartier des Minguettes 11:04
    Berliet
    Article payant “L’empreinte des dynasties est encore présente dans les milieux ecclésiastiques et universitaires” 10:30
    Article payant Les dynasties lyonnaises : histoire, poids, influence 09:57
    La "vive indignation" des maires du Rhône et de la Métropole de Lyon après l’agression d’un maire en Isère 09:29
    @Hugo LAUBEPIN
    Carte interactive. Pollution, bactéries... Les eaux de baignade près de Lyon sont-elles de bonne qualité ? 09:00
    Lyon : la qualité de l’air oscille entre moyenne et mauvaise ce vendredi  08:33
    police Lyon
    Lyon : dans le quartier de Perrache, ils lui volent son sac sous la menace d’un couteau 07:57
    Canicule : le Rhône et quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 07:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut