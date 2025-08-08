Actualité
@ AFP

Gaz hilarant, gâteaux, bouteilles... Un détenu organise sa fête d'anniversaire dans la prison de Lyon-Corbas

  • par Nathan Bigué

    • Un détenu de la prison de Lyon-Corbas a filmé et partagé sur ses réseaux sociaux la vidéo d'une fête d'anniversaire organisée dans sa cellule.

    Une fête d'anniversaire... en prison. Un détenu du centre pénitentiaire de Lyon-Corbas a diffusé sur Snapchat la vidéo d'une fête d'anniversaire au cours de week-end du 19 juillet, avec l'inscription "Corbas-69960". Selon nos confrères du Progrès, ces images ont bien été tournées au sein d'une cellule de la prison par un détenu originaire de Givors, dans l'agglomération lyonnaise, âgé de 22 ans et incarcéré depuis le printemps 2023.

    Sur cette vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut notamment y apercevoir des bonbonnes de protoxyde d’azote (gaz hilarant), des bougies pyrotechniques, des bouteilles et canettes, des ballons multicolores ou encore des bonbons et des gâteaux.

    @ulyces.co

    Ce détenu fête son anniversaire dans sa cellule à Corbas près de Lyon. Une vidéo qui crée la polémique. Crédit : images amateur

    ♬ son original - Ulyces

    Comment tous ces objets ont-ils pu parvenir jusqu'à la cellule ? Une enquête a été diligentée et confiée à la brigade de gendarmerie de Corbas, a indiqué le parquet de Lyon auprès de nos confrères.

    Lire aussi : Exigeant son transfert, le complice de l'évadé de la prison de Lyon-Corbas menace une juge

    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 8 au 10 août

