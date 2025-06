Emeric Richard, directeur et co-fondateur du Lyon Street vFood Festival, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

5 jours. Cette année, pour sa 9e édition, le Lyon Street Food Festival prévoit non pas 4 mais bien 5 jours d'expériences gastronomiques et culturelles inédites.

Début des hostilités mercredi 25 juin dès 18h00 aux Grandes Locos, le nouveau spot des grands festivals lyonnais. 50 000 m2 d'espaces, parfaitement bien desservis par le métro B (arrêt Gare d'Oullins), l'équivalent de 7,5 place des Terreaux, qui accueilleront 130 chefs, avec les projecteurs braqués sur la jeune garde lyonnaise, "véritable fer de lance d’un renouveau culinaire local".

La programmation culturelle, plus foisonnante que jamais, mettra notamment à l’honneur les cuisines du Brésil, de l’Irlande et d’autres territoires gastronomiques inspirants. Cette année, le festival braque aussi les projecteurs mais aussi 60 performances musicales, 470 ateliers....

Et donc toujours le même ADN : food, culture, musique.

Food : Whoogy's, Justine Piluso, Pierre Sang...

130 chefs et pâtissiers seront présents au cours des cinq journées de festival. Justine Piluso, révélée par Top Chef en 2020 et formée à l'Institut Paul Bocuse, sera présente du 27 au 29 juin. Sur les mêmes dates, le chef parisien Yoni Saada, notamment sélectionné pour les JO de Paris 2024, s'ajoute à la liste.

On retrouvera également Nicolas Paciello, déjà présent l'année passée, qui proposera ses Minis M à la praline. Mercredi 25 juin, le créateur de contenu belge Whoogy's est attendu. La liste est encore longue : Léo Troisgros (fils de Michel) et Lisa Roche, Alessandra Montagne, Thomas Lorival et Franck Derouet (Clos des Sens à Annecy), Pierre Sang, Florent Ladeyn, etc.

Les stats exponentielles du Lyon Street Food Festival

- 12 000 visiteurs en 2016

- 18 000 visiteurs en 2017 (+ 33%)

- 24 000 visiteurs en 2018 (+ 25%)

- 30 000 visiteurs en 2019 (+ 20%)

- 35 000 visiteurs en 2021 (+ 14%) changement de lieu, 2 fois plus grand

- 38 500 visiteurs en 2022 (+10%)

- 45 000 visiteurs en 2023 (+17%)

- 52 000 visiteurs en 2024 (+15,5%)

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd’hui Emeric Richard, bonjour!

Bonjour à tous !

Emerci Richard, co-fondateur du Lyon Street Food Festival, 9e édition, qui se déroule pendant 5 jours, du mercredi 25 au dimanche 29 juin, aux Grandes Locos à Oullins, sur plus de 50 000 mètres carrés. Cette année, il y a une nouveauté : ce n’est plus 4 jours mais 5 jours, donc du 25 au 29. Pourquoi passer à 5 jours ? Est-ce une manière de mieux répartir les 52 000 visiteurs du Lyon Street Food Festival 2024 ?

Il y a un peu de ça. Effectivement, le festival grandit d’année en année. On l’a créé en 2016, et on est déjà à la 9e édition.

En 2016, 12 000 visiteurs ; en 2024, 52 000.

Chaque année, il prend un peu plus d’ampleur. Il nous tenait à cœur de mieux accueillir nos festivaliers. C’est la raison pour laquelle nous avons ouvert dès le mercredi soir. Cela nous permet également d’élargir la programmation, qui est particulièrement riche cette année. C'est 15% de chefs en plus.

Et au total, cela fait quoi, 130 chefs ?

130 chefs oui.

On peut dire, comme on en discutait tout à l’heure, que le Lyon Street Food Festival est aujourd'hui le plus grand festival de cuisine de rue de France. C’est assez clair. Parmi les 130 chefs, il y a par exemple Léon Troigros, un des fils de Michel Troisgros, Pierre Sang, et beaucoup d’autres, connus ou moins connus. Et deux pays invités : Brésil et Irlande.

On garde ce principe de tour du monde de la gastronomie, de road trip culinaire, avec un focus sur le Brésil. Il nous tenait à cœur depuis longtemps d’inviter cette destination, car c’est une cuisine de rue incroyable, excellente, et aussi parce que sa culture, au sens large, est géniale. Vous le savez, dans le festival, on mange, mais on se nourrit aussi l’esprit à travers des ateliers, des concerts, de la danse, etc. Et puis, on traverse la Manche : on va en Irlande cette année. Là aussi, immersion dans un véritable peuple, avec les produits de cette île magnifique.

Cela promet, car qui dit Irlande et Brésil dit aussi musique. Effectivement, le Lyon Street Food Festival, ce n’est pas seulement de la nourriture, comme vous le disiez, c’est aussi énormément de concerts.

On reste fidèles à nos trois piliers : food, culture, musique. Il y aura 60 concerts, DJ sets, fanfares, déambulations, etc. Philippe Etchebest et son groupe ouvriront le festival mercredi soir.

Philippe Etchebest est un habitué du Lyon Street Food Festival, maintenant ?

Un habitué, oui. Il avait fait la clôture de l’édition 2023, et cette fois, il fait l’ouverture. On aura FFF, Kiddy Smile, Molecule, Calling Marian… Bref, de la musique dans toutes les halles pendant les cinq jours.

C’est un article que j’avais écrit il y a quelques années : ce Lyon Street Food Festival a été un des événements qui a contribué à valoriser la cuisine de rue. Aujourd’hui, si on regarde les cuisines du monde, un chef comme Carlos Camino de Miraflores et Yca, seul chef péruvien étoilé en Europe, est à Lyon. Carla Kirsch tire vers le haut aussi. Avez-vous l’impression que la cuisine de rue est devenue plus authentique, plus qualitative ?

Très clairement. Quand on a démarré il y a une dizaine d’années, la street food était balbutiante, cela ne voulait pas dire grand-chose. Elle était même parfois associée à une mauvaise image. Pour nous, il était important de montrer que non. Aujourd’hui, que ce soit les food trucks ou les chefs de tous niveaux, cette culture s’est largement démocratisée. On voit de plus en plus de chefs représenter de manière très authentique la gastronomie de leur pays. C’est vrai pour le Mexique, mais aussi pour plein d’autres pays. Et c’est génial.

Et c’est vrai que la cuisine de rue, pendant le Covid, a connu une évolution. Les restaurants traditionnels étaient fermés, il y a eu une bascule, une redistribution des cartes. La livraison a permis de s’adapter aux nouveaux modes de consommation. Cette redistribution, comment a-t-elle profité à la cuisine de rue, à la restauration rapide dans le bon sens du terme ?

Je pense que le Covid a marqué un tournant. Il a fallu consommer différemment, se faire livrer, aller plus vite. Et puis, il y a cette dimension de voyage, d’accessibilité à la cuisine du monde via les médias, les réseaux. Cela a suscité l’envie de la consommer ici.

Justement, vous parliez de voyage. Aujourd’hui, avec la démocratisation du tourisme, on part à Lisbonne pour le week-end, on découvre des cuisines sur place. Est-ce que cela nous rend plus connaisseurs, plus avertis ?

Oui, je pense qu’il y a un peu de ça. La gastronomie est un langage universel. Le voyage est toujours accompagné d’une expérience culinaire. C’est aussi ça, la street food.

Gilles Fumey, géographe de l’alimentation, me disait : “Quand des gens arrivent dans un pays, avant même de parler, ils apportent leur cuisine. On mange avant de parler.”

Oui, c’est ça. On se met autour d’une table. La cuisine est un langage universel.

Langage universel. Allez, un dernier mot sur cette 9e édition du Lyon Street Food Festival. Donnez-moi deux petits coups de cœur.

Nous sommes ravis d’accueillir pour la première fois François-Régis Gaudry, le journaliste critique gastronomique français. Il est né à Sainte-Foy-lès-Lyon, et c’est la première fois qu’il vient au festival. Vous pourrez le voir le jeudi. On reçoit aussi Wooghy's le mercredi soir. Et puis, il y a 130 chefs : Justine Piluso, Alessandra Montagne, et bien d’autres. Venez vous perdre dans les différentes halles de cette 9e édition.

Super. On le rappelle : 9e édition du Lyon Street Food Festival, du mercredi 25 au dimanche 29 juin. Entrée 8 euros, et des pass 5 jours à 25 euros, donc ça vaut vraiment le coup. Plus d’informations sur lyoncapitale.fr. Merci beaucoup Emeric, à très bientôt, et bon appétit. Au revoir.