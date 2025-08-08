Actualité
Jean-Michel Aulas, ex-président de l’OL. (Photo Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Agression antisémite à Lyon : Jean-Michel Aulas en "colère" devant "ce que devient notre ville"

  • par Clémence Margall
  • 2 Commentaires

    • Après l’agression antisémite d’un couple dans le 6e arrondissement de Lyon, Jean-Michel Aulas exprime sa "colère" devant "ce que devient notre ville".

    Mercredi 6 août, un couple a été victime d’une agression antisémite dans le 6e arrondissement de Lyon. Plusieurs insultes, dont "sales juifs", et des menaces de mort ont été proférées. Une affaire qui "n’est pas un fait divers : c’est une alerte démocratique", écrit Jean-Michel Aulas sur ses réseaux sociaux.

    L’ancien président de l’OL et potentiel candidat aux municipales de 2026, assure par ailleurs que l’on "ne doit pas s’habituer à la haine." Et ajoute : "Tout mon soutien aux victimes, et ma colère devant ce que devient notre ville."

    "L’antisémitisme est un poison"

    Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a quant à lui condamné "avec la plus grande fermeté" l’agression subie par le couple. "Cet acte n’a pas sa place à Lyon. J’adresse tout mon soutien aux victimes, à leurs proches et à l’ensemble de la communauté juive lyonnaise", a-t-il déclaré. L’édile a également salué "la réactivité des forces de police qui ont permis l’interpellation rapide de deux suspects."

    Et de conclure : "La haine antisémite est un poison pour notre République. Elle doit être combattue sans relâche."

