Avant son passage devant la DNCG, l'OL se montre confiant

John Textor, président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L'OL se présente mardi face à la DNCG, le gendarme financier du football français, pour la convaincre de lever au moins partiellement les mesures contraignantes imposées en novembre, dont une rétrogradation administrative en Ligue 2 à titre conservatoire.

Après sept mois d'efforts, l'Olympique lyonnais déroulera ses arguments devant la Direction nationale du contrôle de gestion qui rendra sa décision dans la foulée. Outre la menace de rétrogradation, l'OL est sous le coup d'un encadrement de sa masse salariale et d'une interdiction de recrutement.

Cette dernière mesure a été contournée en janvier avec le prêt gratuit de l'Argentin Thiago Almada, obtenu auprès du club de Botafogo, autre entité de la maison-mère Eagle Football Holding (EFH).

A l'approche de leur audition, les responsables de l'OL affichent une relative confiance, car la situation financière du club semble évoluer dans le bon sens. "Nous avons réalisé divers investissements ces dernières semaines. Tout est bon financièrement", assurait récemment le président de EFH, l'Américain John Textor.

Des rentrées d'argent attendues

Au rayon des bonnes nouvelles pour la holding : l'homme d'affaires américain Robert Wood Johnson, propriétaire de l'équipe de football américain des Jets de New York, s'est porté acquéreur des parts d'Eagle Football (45%) dans Crystal Palace, a annoncé lundi le club anglais. La transaction, dont le montant non communiqué a été estimée à 190 millions de livres (222 millions d'euros) par la BBC, doit encore être approuvée par la Premier League.

Eagle Football Holding a par ailleurs lancé le 13 juin son introduction à la Bourse de New York. Les montants de l'opération, qui dépendent des conditions de marché, ne sont pas encore déterminés, ni ce qui pourrait bénéficier à Lyon.

Sans attendre ces rentrées d'argent, Eagle et ses actionnaires ont pris des mesures pour soutenir les finances du club lyonnais : ils ont apporté 83 millions d'euros en trésorerie et un accord a été conclu fin janvier avec les prêteurs d'Eagle permettant un report de créances.

Plus de 100 millions d'euros de vente

En parallèle, pour réduire les dépenses, une centaine de personnels administratifs et commerciaux sont partis dans le cadre d'un plan de départs volontaires. Sur le plan sportif, les fins de contrats très onéreux d'Alexandre Lacazette et Anthony Lopes, et les transferts de Maxence Caqueret et Rayan Cherki vont alléger la masse salariale.

Depuis le mois de novembre et le mercato hivernal, l'OL a également enregistré 106 millions d'euros de cessions de contrat. Il faut ajouter 19,5 millions pour les options d'achat obligatoires pour Saïd Benrahama (12 M EUR à Neom/promu en 1re div. saoudienne), Amin Sarr (5 M EUR à Vérone) et Johann Lepenant (2,5 M EUR à Nantes).

Le 23 juin, Eagle Holding a annoncé l'arrivée de cinq nouveaux administrateurs issus du monde de l'image et de la finance dont Christopher Mallon, un avocat britannique spécialiste des dossiers de financement et qui sera chargé notamment de l'optimisation financière de l'OL.