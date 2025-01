John Textor, propriétaire de l’Olympique Lyonnais. (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Dans une interview accordée à RMC Sport, John Textor, propriétaire de l'OL, a évoqué la situation du club lyonnais. S'il se montre confiant pour son club, l'américain en a également profité pour régler ses comptes avec plusieurs acteurs du football français.

John Textor va finir par avoir beaucoup d'ennemis dans le microcosme du football français. Dans un long entretien accordé à nos confrères de RMC Sport ce lundi, le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais a balayé tous les sujets qui concernent son club et n'a pas hésité à distribuer les tacles à plusieurs acteurs du foot français.

Textor charge la LFP et le PSG

S'il affirme que l'OL "ne descendra pas en L2", malgré les sanctions infligées par la DNCG, et la menace d'une rétrogradation administrative qui pèse toujours sur le club rhodanien à l'issue de la saison, John Textor a également estimé que "la DNCG n’a pas compris qu’on peut attendre plus d’entrées potentielles de capitaux que n’importe quel club en France." "Ils étaient contents de nos progrès, on a apporté 60 M€ la semaine passée, on va apporter 25 M€ celle-ci. Les ventes de joueurs se passent bien, donc la relégation n’a pas trop de sens, surtout dans une période où nombre de clubs ont des problèmes avec les droits TV" poursuit-il, évoquant la commission d'appel à laquelle le club lyonnais a participé en fin de semaine dernière.

Dans cette interview fleuve, de plus de 45 minutes, John Textor en a également profité pour régler ses comptes avec notamment le président de la Ligue de Football Professionnel (LFP) mais aussi avec le président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi, dénonçant la "protection" dont bénéficierait le PSG dans le football français. "L'influence du PSG sur la Ligue et la DNCG doit être regardée de plus près" a appuyé John Textor.

"Quand j'ai acheté l'OL, je connaissais la situation dans le football français, mais pas la protection institutionnelle dont jouissait un certain club et le pouvoir d'une certaine personne sur les instances", notamment la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le gendarme financier du football français, a-t-il dit.

Vincent Labrune, "petit toutou" de Nasser al-Khelaifi

"En juillet (2024), j'étais choqué quand nous avons parlé des droits TV. Le président de la Ligue (Vincent Labrune) qui devait mener les débats n'a quasiment rien dit, était là comme un petit toutou. C'est Nasser qui les a menés alors qu'il n'aurait pas dû être là en tant que patron d'une chaîne de TV directement impliquée dans la discussion", a fustigé M. Textor, dénonçant "beaucoup d'intimidation" face aux "voix discordantes".

"Je ne m’oppose pas personnellement à Nasser. Il dit à tout le monde qu’il aide le foot français. C’est le beau gosse de l’école, avec la plus belle voiture. Et il est convaincu qu’il aide tout le monde en achetant les meilleurs joueurs, que les miettes qu’il jette aident les clubs. Mais non, c’est une négociation. Je l’invite à suivre le droit européen et qu’on arrête de le laisser fonctionner avec des fonds illimités. S’il veut investir avec son argent personnel, pas de problème, on pourra lutter à armes égales et ça sera plus sain. Je ne comprends pas qu’il n’y ait pas plus de révolte en France sur ce sujet. C’est une violation des droits."

Le PSG et la LFP réagissent

Des propos qui ont suscité une vive réaction du club parisien. "Dommage que la classe et l’élégance ne s’achètent pas car ça aurait permis d’éviter à M. Textor de se ridiculiser à travers ses outrances grossières et mensongères à l’encontre de notre Président, notre institution et nos fans. Qu’il revienne sur terre, et en France aussi, pour mieux appréhender cette Ligue 1 que nous aimons tant", a affirmé le PSG dans un communiqué.

La Ligue de football professionnel a elle "exprimé sa surprise", soulignant "plusieurs incompréhensions sur le fond" de la part du patron de l'OL. "La réunion mentionnée, à laquelle John Textor a pris part, était une réunion du collège Ligue 1 présidée par Jean-Pierre Caillot et non un conseil d’administration. Les échanges et débats y sont dirigés par Jean-Pierre Caillot et non par Vincent Labrune."

Textor "déçu" par Aulas

Evoquant également l'interview accordée par Jean-Michel Aulas la semaine dernière au média Carré, John Textor s'est montré plutôt sévère vis à vis de son prédécesseur. "J’ai été très déçu de son interview récente, d’autant plus qu’on s‘était mis d’accord pour faire table rase du passé…" débute-t-il quand il évoque ce sujet. "Manifestement, lui n’a pas tourné la page. Il a dit que je ne m’y connaissais pas trop en football, mais j’ai embrassé quelques jolis trophées en Amérique du Sud. Il a dit que je n’étais pas un manager, mais j’ai bâti plusieurs entreprises qui valent plusieurs milliards." a-t-il conclut, ironiquement.

