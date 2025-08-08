Les accidents ont eu lieu à quelques minutes d'intervalle au sud et au nord de Lyon, ce vendredi 8 août, dans l'après-midi.

Deux personnes ont été heurtées par des trains dans le département du Rhône, ce vendredi 8 août après-midi. Le premier accident s'est déroulé aux alentours de 16 heures, au sud de Lyon, entre Grigny et Vernaison. Les TER ne circulent plus, pour l'heure, entre les gares de Givors et de Lyon Perrache, mais le trafic est assuré entre Givors et Lyon Part-Dieu.

Le second accident, signalé par la SNCF vers 16h20, a eu lieu à hauteur de Sathonay, au nord de Lyon. Les trains ne circulent plus sur l'axe Lyon - Bourg-en-Bresse. Une reprise du trafic est prévue vers 18h45, estime la SNCF.

🚦#FlashinfoTERAURA 17h : le trafic est interrompu sur les axes Lyon Perrache<>Givors et Lyon<>Bourg-en-Bresse, en lien avec deux accidents de personnes (https://t.co/KvOSFGVOoP et https://t.co/lZA77eUoyb)



Je suis à votre écoute jusqu'à 20h. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) August 8, 2025

Pour ces deux cas, une intervention des pompiers et de la police a été engagée. Mercredi 6 août, un homme a perdu la vie après avoir été percuté par un train à Arnas, près de Villefranche-sur-Saône. La thèse du suicide serait privilégiée par les enquêteurs.