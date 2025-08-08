Près de Lyon : un motard retrouvé mort après une sortie de route

L'homme, âgé de 32 ans, a été retrouvé sans vie dans la matinée du vendredi 8 juillet, dans la commune de Ronno, au nord de Lyon.

Les faits se sont déroulés jeudi 7 juillet, au soir, à hauteur de la commune de Ronno, dans le nord-ouest du département du Rhône. Un motard qui circulait sur la route départementale D313 a perdu le contrôle de son deux-roues. Selon une information du Progrès, il a été retrouvé inanimé, dans un ravin, par des équipes de la gendarmerie, tôt ce vendredi 8 juillet.

C'est sa compagne qui aurait donné l'alerte à la police, dans la soirée de jeudi, no voyant pas son mari rentrer au domicile. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises du drame.

Entre janvier et juin 2025, 29 personnes ont déjà perdu la vie sur les routes du Rhône et de la métropole de Lyon, soit une hausse de 123 % par rapport à la même période de l'année en 2024.

