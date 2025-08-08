Pollution : le niveau information-recommandation activée demain dans le Rhône

Face à l'épisode de pollution de l'air qui touche la région, la préfecture du Rhône active dès minuit ce samedi 9 août le niveau information-recommandation dans le Rhône.

Un épisode de pollution à l'ozone touche actuellement le bassin lyonnais, le Nord-Isère et la zone des Coteaux. En conséquence, la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes active dès ce samedi 9 août, à minuit, le niveau "information-recommandation" pour l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon. "Aucune mesure n’est contraignante à ce stade", précisent les services de l'État.

Des recommandations sont toutefois faites. Pour les populations vulnérables, il est recommandé de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe et de limiter les activités intenses, autant en plein air qu’à l’intérieur, indique la préfecture dans un communiqué ce vendredi.

Il est également conseillé d'emprunter le plus possible les modes de transport doux : vélo, transports en commun, co-voiturage… et de privilégier le télétravail. Et pour ceux qui ne peuvent pas se passer de leur véhicule, l'abaissement de la vitesse est nécessaire.

Agriculteurs, entreprises...

La préfecture du Rhône rappellent aux agriculteurs qu'il est également préférable de limiter l’utilisation de pesticides et l’épandage d’engrais. Pour les entreprises, reporter certaines opérations émettrices de particules et oxydes d'azote, réduire l'activité des chantiers générateurs de poussières et mettre en place des

mesures compensatoires (arrosage) est aussi à privilégier.

