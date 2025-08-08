Actualité
MacBar de Lyon. Instagram
MacBar de Lyon. Instagram

Lyon : le bar du musée d’Art contemporain fermé après des nuisances sonores

  • par Clémence Margall

    • Le MacBar, situé dans le 6e arrondissement de Lyon est fermé pour une durée d’une semaine par la préfecture du Rhône après des nuisances sonores.

    Le bar et restaurant du musée d’art contemporain de Lyon, le MacBar, situé dans le 6e arrondissement de Lyon, gardera son rideau baissé pendant une semaine. La préfecture du Rhône a en effet ordonné sa fermeture le 5 août dernier pour atteinte à l’ordre, la santé et la tranquillité publics. L’établissement avait déjà été sanctionné d’un P.V. le 19 avril dernier par la police municipale, indiquent les services de l’État, après que des riverains et clients de l’hôtel proche ont subi des nuisances sonores.

    Le 14 mai, un courrier avait également été envoyé au propriétaire. Il était resté sans réponse. "Considérant que le gérant a délibérément agi pour ne pas respecter les obligations auxquelles il devait se conformer", l’établissement est désormais fermé. Une affichette est désormais visible sur la devanture du bar.

    Lire aussi : Lyon : une boucherie du 8e arrondissement fermée après un contrôle d’hygiène

    à lire également
    nouveau front populaire lyon
    Loi Duplomb : les réactions des députés du Rhône après la censure de l'article 2 par le Conseil constitutionnel

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    MacBar de Lyon. Instagram
    Lyon : le bar du musée d’Art contemporain fermé après des nuisances sonores 12:39
    nouveau front populaire lyon
    Loi Duplomb : les réactions des députés du Rhône après la censure de l'article 2 par le Conseil constitutionnel 12:00
    Hénoch, fils de Caïn
    Les Auralpins du club des Hénokiens  11:31
    Minguettes
    Vénissieux : deux enfants passent plusieurs jours dehors dans le quartier des Minguettes 11:04
    Berliet
    Article payant “L’empreinte des dynasties est encore présente dans les milieux ecclésiastiques et universitaires” 10:30
    d'heure en heure
    Article payant Les dynasties lyonnaises : histoire, poids, influence 09:57
    La "vive indignation" des maires du Rhône et de la Métropole de Lyon après l’agression d’un maire en Isère 09:29
    @Hugo LAUBEPIN
    Carte interactive. Pollution, bactéries... Les eaux de baignade près de Lyon sont-elles de bonne qualité ? 09:00
    Lyon : la qualité de l’air oscille entre moyenne et mauvaise ce vendredi  08:33
    police Lyon
    Lyon : dans le quartier de Perrache, ils lui volent son sac sous la menace d’un couteau 07:57
    Canicule : le Rhône et quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 07:33
    Météo soleil
    Météo : 36 degrés attendus sous un soleil de plomb ce vendredi à Lyon 07:15
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales : le Conseil constitutionnel valide le nouveau mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille 07/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut