Lyon : le bar du musée d’Art contemporain fermé après des nuisances sonores

Le MacBar, situé dans le 6e arrondissement de Lyon est fermé pour une durée d’une semaine par la préfecture du Rhône après des nuisances sonores.

Le bar et restaurant du musée d’art contemporain de Lyon, le MacBar, situé dans le 6e arrondissement de Lyon, gardera son rideau baissé pendant une semaine. La préfecture du Rhône a en effet ordonné sa fermeture le 5 août dernier pour atteinte à l’ordre, la santé et la tranquillité publics. L’établissement avait déjà été sanctionné d’un P.V. le 19 avril dernier par la police municipale, indiquent les services de l’État, après que des riverains et clients de l’hôtel proche ont subi des nuisances sonores.

Le 14 mai, un courrier avait également été envoyé au propriétaire. Il était resté sans réponse. "Considérant que le gérant a délibérément agi pour ne pas respecter les obligations auxquelles il devait se conformer", l’établissement est désormais fermé. Une affichette est désormais visible sur la devanture du bar.

