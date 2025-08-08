"Internationalement connu", un homme jugé à Lyon pour avoir agressé un pompier

Le 11 juin dernier, un individu alcoolisé et sous stupéfiants a agressé un sapeur-pompier de Lyon. Il comparait devant le tribunal judiciaire ce vendredi.

Le 11 juin dernier, un homme âgé de 25 ans alcoolisé et sous l’influence de stupéfiants agressait deux jeunes femmes au hasard avant de se jeter sous les roues d’un bus. Les sapeurs-pompiers étaient alors intervenus avant que l’homme n’agresse l’un d’eux. Le pompier agressé avait notamment reçu plusieurs coups de poing. Deux autres ont échappé à des coups sur la tête.

Sur ses réseaux sociaux, le syndicat Sud SDMIS annonce que le suspect sera jugé ce vendredi 8 août au tribunal judiciaire. "Il s'agit d'un délinquant "internationalement connu" déjà condamné aux Pays-Bas pour violences envers les forces de l’ordre", indique le syndicat. Il ajoute que les avocats des sapeurs-pompiers ainsi que les représentants du Sud seront présents cet après-midi. Le rendez-vous est donné à 14 heures.