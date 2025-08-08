Actualité
Sapeurs Pompiers @Hugo LAUBEPIN
Sapeurs Pompiers @Hugo LAUBEPIN

"Internationalement connu", un homme jugé à Lyon pour avoir agressé un pompier

  • par Clémence Margall

    • Le 11 juin dernier, un individu alcoolisé et sous stupéfiants a agressé un sapeur-pompier de Lyon. Il comparait devant le tribunal judiciaire ce vendredi.

    Le 11 juin dernier, un homme âgé de 25 ans alcoolisé et sous l’influence de stupéfiants agressait deux jeunes femmes au hasard avant de se jeter sous les roues d’un bus. Les sapeurs-pompiers étaient alors intervenus avant que l’homme n’agresse l’un d’eux. Le pompier agressé avait notamment reçu plusieurs coups de poing. Deux autres ont échappé à des coups sur la tête.

    Sur ses réseaux sociaux, le syndicat Sud SDMIS annonce que le suspect sera jugé ce vendredi 8 août au tribunal judiciaire. "Il s'agit d'un délinquant "internationalement connu" déjà condamné aux Pays-Bas pour violences envers les forces de l’ordre", indique le syndicat. Il ajoute que les avocats des sapeurs-pompiers ainsi que les représentants du Sud seront présents cet après-midi. Le rendez-vous est donné à 14 heures.

    à lire également
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Agression d'un maire en Isère : un suspect a été interpellé, annonce Bruno Retailleau

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Agression d'un maire en Isère : un suspect a été interpellé, annonce Bruno Retailleau 13:50
    Sapeurs Pompiers @Hugo LAUBEPIN
    "Internationalement connu", un homme jugé à Lyon pour avoir agressé un pompier 13:13
    MacBar de Lyon. Instagram
    Lyon : le bar du Musée d’art contemporain fermé après des nuisances sonores 12:39
    nouveau front populaire lyon
    Loi Duplomb : les réactions des députés du Rhône après la censure de l'article 2 par le Conseil constitutionnel 12:00
    Hénoch, fils de Caïn
    Les Auralpins du club des Hénokiens  11:31
    d'heure en heure
    Enfants abandonnés à Vénissieux. Photo Farid Ben Moussa, conseiller municipal de Vénissieux
    Vénissieux : deux enfants passent plusieurs jours dehors dans le quartier des Minguettes 11:04
    Berliet
    Article payant “L’empreinte des dynasties est encore présente dans les milieux ecclésiastiques et universitaires” 10:30
    Article payant Les dynasties lyonnaises : histoire, poids, influence 09:57
    La "vive indignation" des maires du Rhône et de la Métropole de Lyon après l’agression d’un maire en Isère 09:29
    @Hugo LAUBEPIN
    Carte interactive. Pollution, bactéries... Les eaux de baignade près de Lyon sont-elles de bonne qualité ? 09:00
    Lyon : la qualité de l’air oscille entre moyenne et mauvaise ce vendredi  08:33
    police Lyon
    Lyon : dans le quartier de Perrache, ils lui volent son sac sous la menace d’un couteau 07:57
    Canicule : le Rhône et quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 07:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut