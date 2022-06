Le salon de l'immobilier d'entreprise (CIEL) revient à Lyon en juin

80 exposants seront réunis ce mercredi 15 et jeudi 16 juin au Palais de la Bourse (Lyon2) lors du salon de l’immobilier d’entreprise à Lyon (CIEL) organisé par la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.

80 exposants seront réunis ce mercredi 15 et jeudi 16 juin au Palais de la Bourse (Lyon 2) lors du salon de l'immobilier d'entreprise à Lyon (CIEL) organisé par la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne. Un rendez-vous important pour ce secteur qui a le vent en poupe. Dans l'agglomération lyonnaise, ce sont 67 000 m2 de surface de bureaux et de locaux qui ont été commercialisés en 2021, annoncent les organisateurs. Un chiffre en augmentation de 32% par rapport à 2020, et en hausse de 23% par rapport à la moyenne décennale.

L'idée du salon est de proposer des lieux d'échange avec les professionnels afin de fournir des solutions adaptées à chacun. Plusieures conférences gratuites sont déjà programmées :

- L’environnement de travail post covid (le 15 juin à 15h30)

- Le télétravail-travail hybride-flex office (le 15 juin à 16h30)

- Les clés pour bien s’implanter dans la région lyonnaise (le 16 juin à 10h)

- L’écologie et le développement durable (le 16 juin à 11h)

Des ateliers payants sur des sujets plus particuliers sont aussi proposés, notamment sur "l'Est lyonnais, la bonne piste pour entreprendre" ; "les indicateurs de Bureaux locaux à Lyon" ; "hébergement d'urgence, le champ des Possibles".

Plus de 1700 visiteurs sont attendus. Le lien d'inscription est ICI.

