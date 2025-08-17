Figure discrète mais essentielle de l’OL, Gérard Drevet, ancien éducateur et responsable du centre de formation, est décédé ce dimanche.

C’est une nouvelle qui attriste profondément la grande famille de l’OL. Gérard Drevet, l’un des piliers historiques du centre de formation, s’est éteint. Ancien entraîneur des cadets nationaux puis intendant en chef du site de Tola Vologe, il a accompagné des générations entières de jeunes talents, contribuant à bâtir la réputation d’excellence de l’académie lyonnaise.

Ardéchois de naissance et footballeur amateur passionné, Gérard Drevet avait fait de l’OL sa maison. Travailleur de l’ombre, il incarnait la rigueur, la transmission et l’amour du club, valeurs qui ont marqué à vie ceux qu’il a formés. Son décès survient moins d’un an après celui de Bernard Lacombe, autre grande figure de l’histoire lyonnaise, et ravive le souvenir de ces hommes qui ont façonné l’identité du club.

Le club a exprimé ce dimanche matin sa « profonde peine » et présenté ses condoléances à sa famille et à ses proches.