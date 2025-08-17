Rhône : fin de la vigilance canicule, le département repasse au vert

Après plus d’une semaine en alerte, le Rhône n’est plus concerné par la vigilance orange ou rouge canicule : Météo-France a levé toute alerte ce dimanche matin.

La canicule est officiellement terminée dans le Rhône. Après dix jours d’alerte, dont une vigilance rouge historique le 11 août, le département est repassé en vigilance verte ce dimanche 17 août. Une annonce qui marque la fin d’un épisode éprouvant, au cours duquel Lyon a battu plusieurs records de chaleur avec des pointes à plus de 39 °C.

Si les températures restent élevées ce dimanche, avec encore 32 °C attendus dans l’après-midi, la tendance est désormais à la baisse. Météo-France prévoit une chute nette du mercure dès mardi, autour de 25 °C, avec un retour de la pluie qui devrait définitivement mettre fin à cette séquence caniculaire.