Un garage automobile visé par une attaque à la voiture-bélier au nord de Lyon

    • Un garage automobile au nord de Lyon a été la cible d’une attaque à la voiture-bélier dans la nuit de vendredi à samedi. Au moins un véhicule a été volé.

    Dans la nuit de vendredi à samedi, un garage situé aux Chères a été pris pour cible par des malfaiteurs qui ont utilisé une voiture-bélier pour pénétrer dans les locaux. Au moins un véhicule a été volé, a appris Le Progrès.

    Les faits se sont déroulés aux alentours de 5 heures du matin. Prévenue rapidement, la gendarmerie a ouvert une enquête de flagrance pour tenter de déterminer les circonstances précises de ce casse et identifier ses auteurs.

    L'hypothèse d'une équipe opérant en série dans la région évoquée

    Selon les premiers éléments recueillis, les malfaiteurs ont utilisé un véhicule pour défoncer la façade de l’établissement, une méthode appelée « casse-bélier » fréquemment employée dans des braquages nocturnes. Au moins une voiture aurait été dérobée.

    Les enquêteurs n’écartent pas l’hypothèse d’une équipe organisée opérant en série dans la région, déjà marquée ces derniers mois par plusieurs cambriolages violents de ce type.

