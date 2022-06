Le 28 mai dernier, une octogénaire lyonnaise avait été agressée et volée alors qu’elle venait de retirer de l’argent à la banque. Le suspect l’avait frappé avec un marteau avant de s’en prendre à sa petite-fille lors de sa fuite.

La violente agression le 28 mai de deux Lyonnaises dans le 6e arrondissement avait amené le maire Pascal Blache à écrire aux ministres de l’Intérieur et de la Justice pour alerter, selon lui, sur une croissance de l’insécurité à Lyon. Près de deux semaines plus tard, l’homme suspecté d’être l’auteur de cette attaque au marteau a été retrouvé et arrêté à Saint-Genis-Laval après une enquête compliquée, en raison du peu d’éléments permettant de l’identifier, rapporte Le Progrès.

À son domicile, les enquêteurs ont retrouvé les habits qu’il portait lorsqu’il avait été filmé par une caméra en train de suivre sa victime. Ils ont également mis la main sur le marteau avec lequel il avait frappé à la tête l’octogénaire qui sortait de sa banque, avant lui voler son sac et son argent. Dans sa fuite il avait également assené un coup avec son arme sur la tête de la petite-fille de sa première victime venue aider sa grand-mère.

Confronté à ces éléments, le suspect âgé de 51 ans a reconnu mardi 7 juin les faits dont il était accusé. Il doit être présenté ce jeudi 9 juin devant la justice. Il sera jugé pour vol avec violence et violence avec utilisation d’une arme.