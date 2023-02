Au cœur des plus belles stations des Alpes, le secteur de l’immobilier de luxe a toujours la cote. Ces biens exceptionnels, évalués à plus d’un million d’euros, continuent de se vendre (très) facilement. Découvrez ces habitations extraordinaires et les dynamiques qui animent leur marché.

Les Alpes françaises font toujours rêver. Qu’il s’agisse de la beauté des paysages ou des transactions extraordinaires qui y ont lieu, les sommets ne sont pas forcément ceux que l’on croit dans ces massifs à quelques heures de Lyon. Au cœur des vallées alpines se nichent des pépites exceptionnelles dont les prix culminent, voire dépassent, les quartiers les plus chers des centres-villes parisien et lyonnais. Par exemple, pour 8,6 millions d’euros, un heureux acquéreur pourra s’offrir le chalet de ses rêves à Courchevel, grand de 500 m2 avec une piscine intérieure, un spa et une salle de sport, en vente au moment d’écrire ces lignes. Un plaisir à quelques mètres des pistes de ski, destiné à une élite financière disposant d’un très fort pouvoir d’achat (voir encadré).



En chiffres









8e : c’est la place de la France au classement des pays ayant le plus de fortunes dépassant les trente millions de dollars

: c’est la place de la France au classement des pays ayant le plus de fortunes dépassant les trente millions de dollars







22 360 euros par mois : le revenu initial par unité de consommation pour faire partie des 0,1 % les plus aisés de France. 9 060 euros par mois pour entrer dans le club des 1 % les plus aisés du pays

: le revenu initial par unité de consommation pour faire partie des 0,1 % les plus aisés de France. 9 060 euros par mois pour entrer dans le club des 1 % les plus aisés du pays







9 % : des plus hauts revenus de France habitent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 2e derrière l’Île-de-France qui en réunit 54 %

: des plus hauts revenus de France habitent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 2e derrière l’Île-de-France qui en réunit 54 %







1,3 % : des plus hauts revenus de France sont dans la métropole de Lyon (Insee)





De fait, les Alpes jouissent d’atouts uniques pour ces profils. En premier lieu : les 205 000 km2 de domaines skiables, puis de nombreuses habitations extraordinaires. Une situation prisée par de multiples investisseurs étrangers des quatre coins du monde, en quête de sensations mais aussi de calme et de nature.



La première catégorie – “HNWI” – désigne les portefeuilles disposant d’un patrimoine compris entre un et trente millions de dollars. En parallèle, les “UHNWI” sont les personnes disposant de plus de trente millions de dollars.



D’ailleurs, les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie concentrent à eux seuls la moitié de la richesse touristique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un signe qui ne trompe pas, surtout quand on sait que les étrangers représentent 20 % de la clientèle locale. À contre-courant de la morosité du marché immobilier conventionnel, le silence des montagnes est plus que jamais couru par les grosses fortunes. En témoigne l’augmentation des prix de l’immobilier dans les stations. Elles sont nombreuses à dépasser les 10 % de croissance en seulement un an. Val-d’Isère par exemple : la commune de la Vanoise franchit les 11 000 euros le mètre carré en 2022 avec 10,5 % de croissance. D’autre part, plus qu’un lieu de ressourcement, les investisseurs recherchent à présent des espaces de vie dynamiques toute l’année, avec une suite de services assurant un confort optimum. De quoi passer de discrètes et confortables vacances.



Repères : La région AuRA, 2e de France en termes de très hauts revenus







Pour mémoire, la France est le 8e pays au monde ayant le plus de fortunes dépassant les trente millions de dollars selon le “World Ultra Wealth Report 2022” de la plateforme Altrata, derrière le Canada et devant la Suisse. L’Insee précise aussi que 9 % des plus hauts revenus de France habitent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 1,3 % dans la métropole de Lyon. Cependant, lorsque l’institut de sondage parle de “très hauts revenus”, il renvoie au 0,1 % des Français les plus aisés sur la base de leurs revenus – 22 360 euros par mois – et non de leur patrimoine comme le fait la typologie anglaise (“HNWI” et “UHNWI”).



Les stations qui attirent les grosses fortunes

D’abord qu’est-ce que l’immobilier de prestige ? La définition du réseau d’agences Coldwell Banker, spécialiste du secteur, renvoie aux habitations ayant une valeur supérieure à un million d’euros et faisant partie des 10 % des biens les plus chers de la commune. La plupart de ces offres n’apparaissent alors pas sur les sites d’annonces, les transactions se faisant davantage en circuit fermé.