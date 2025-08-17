Un homme en rupture de soins psychiatriques menaçait de se suicider, samedi après-midi à Vénissieux. Après plusieurs heures de négociation, le Raid est parvenu à le convaincre de se rendre.

Samedi 16 août, une opération du Raid s’est déroulée avenue Francis-de-Pressensé à Vénissieux. Vers 16 h 30, un homme retranché dans son appartement a menacé de mettre fin à ses jours, vraisemblablement à l’aide d’une arme à feu.

Alerté par le Samu, qui avait identifié un risque imminent, le commissariat a sollicité l’intervention des forces spécialisées. La mère du suspect a confirmé aux policiers que son fils détenait bien une arme. Rapidement, le quartier a été sécurisé et un négociateur déployé sur place.

De longues négociations avant un retour au calme vers 20 h 15

Pendant plusieurs heures, ce dernier a dialogué avec l’homme retranché derrière sa porte. Vers 20 h 15, soit un peu moins de quatre heures plus tard, celui-ci a finalement accepté de se rendre sans violence, écrivent nos confrères du Progrès. Aucun blessé n’est à déplorer. Les policiers ont ensuite fouillé l’appartement pour vérifier l’absence d’autres armes.

L’homme, connu pour un suivi psychiatrique interrompu, a été interpellé et devrait être hospitalisé en psychiatrie.