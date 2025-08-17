Actualité
Photo d’archives du Raid de Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Vénissieux : un homme menace de se suicider avec une arme à feu, le Raid intervient

  • par Timothée Thomas-Collignon

    • Un homme en rupture de soins psychiatriques menaçait de se suicider, samedi après-midi à Vénissieux. Après plusieurs heures de négociation, le Raid est parvenu à le convaincre de se rendre.

    Samedi 16 août, une opération du Raid s’est déroulée avenue Francis-de-Pressensé à Vénissieux. Vers 16 h 30, un homme retranché dans son appartement a menacé de mettre fin à ses jours, vraisemblablement à l’aide d’une arme à feu.

    Alerté par le Samu, qui avait identifié un risque imminent, le commissariat a sollicité l’intervention des forces spécialisées. La mère du suspect a confirmé aux policiers que son fils détenait bien une arme. Rapidement, le quartier a été sécurisé et un négociateur déployé sur place.

    De longues négociations avant un retour au calme vers 20 h 15

    Pendant plusieurs heures, ce dernier a dialogué avec l’homme retranché derrière sa porte. Vers 20 h 15, soit un peu moins de quatre heures plus tard, celui-ci a finalement accepté de se rendre sans violence, écrivent nos confrères du Progrès. Aucun blessé n’est à déplorer. Les policiers ont ensuite fouillé l’appartement pour vérifier l’absence d’autres armes.

    L’homme, connu pour un suivi psychiatrique interrompu, a été interpellé et devrait être hospitalisé en psychiatrie.

    à lire également
    Isère : une rave party illégale en cours, un gendarme agressé

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Vénissieux : un homme menace de se suicider avec une arme à feu, le Raid intervient 09:26
    Canicule
    Météo à Lyon : la canicule s’essouffle enfin, retour d’un temps plus respirable dès ce dimanche 09:16
    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    Sécurité dans les TCL : Bruno Bernard se félicite, l’opposition démonte ses chiffres 16/08/25
    Isère : une rave party illégale en cours, un gendarme agressé 16/08/25
    Près de Lyon : un jeune homme grièvement blessé dans un accident de voiture 16/08/25
    d'heure en heure
    Miribel-Jonage : le dispositif de sécurité renforcé après quatre noyades depuis juin 16/08/25
    Diffusion TV : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre Lens - OL ? 16/08/25
    une femme assise dans une voiture avec un volant
    Des voitures-radars débarquent ce samedi dans un département voisin du Rhône 16/08/25
    Sur les six personnes incarcérées dans l'affaire de la mort de Thomas, deux sont mineures. @Hugo LAUBEPIN
    Il lance une course-poursuite entre Anse et Lyon et écope de deux ans de prison 16/08/25
    "Le meilleur de toute l'Histoire" : la star américaine John Cena encense le public lyonnais avant un nouveau show de catch en août 16/08/25
    Pharmacie
    Rhône : quelles pharmacies ouvertes ce samedi malgré la grève nationale ? 16/08/25
    Lyon : un nouveau cadre du RN agressé en pleine rue dans le 6e arrondissement 16/08/25
    Canicule : 54 départements en vigilance orange, dont le Rhône 16/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut