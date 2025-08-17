En manque de médecins, l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc poursuit cet été la régulation de son service d’urgences, accessible uniquement via un appel préalable au 15.

Depuis le 28 mai, les patients souhaitant se rendre aux urgences du site lyonnais doivent composer le 15 le week-end. Une mesure qui a été élargie il y a dix jours aux jours de semaine, et restera en vigueur jusqu’au lundi 25 août, avant de repasser au seul week-end jusqu’au 1er septembre.

En cause : un déficit de postes médicaux. L’établissement estime qu’il faudrait 17 équivalents temps plein pour assurer un fonctionnement optimal, mais 5 postes manquaient déjà avant l’été.

Si la direction affirme agir en concertation avec les autorités de santé, le syndicat CGT dénonce une surcharge des centres d’appel et un report des patients vers les hôpitaux publics de Lyon, comme Édouard-Herriot ou Lyon Sud, où la fréquentation explose déjà chaque week-end.