Immobilier à Lyon 9e : vers une croissance record des prix

Après avoir longtemps été l’un des arrondissements les moins chers de Lyon, le 9e confirme son renouveau et enregistre une hausse des prix record à Lyon : +20 % en deux ans. Un rattrapage qui le rapproche sensiblement de ses voisins de l’hypercentre. Décryptage et analyse d’un quartier qui monte.

La plus forte progression de Lyon. Voilà le palmarès du 9e arrondissement de la capitale des Gaules au classement des plus fortes croissances des prix de l’ immobilier . D’après les chiffres de la chambre des notaires, ce secteur – surtout appelé “Vaise” – a vu ses prix grimper de 20 % en deux ans, et même de 30 % dans certains points précis du centre. Une augmentation très forte prouvant encore une fois que la crise sanitaire n’a finalement pas affecté le marché du logement à Lyon, plus résilient que prévu, sinon en accélérant son inflation. Cependant, Vaise se distingue du reste de Lyon en confirmant un dynamisme plus récent que les autres arrondissements, engendré au début des années 2000 lors des grands plans d’aménagement.













“Le 9e arrondissement a longtemps été le moins cher de la ville. Nous avions donc une grosse marge de progression, surtout depuis l’ouverture de la ligne de métro en 1997."











En comparaison, les prix médians de Lyon dans son ensemble n’ont pas dépassé les 12 % de croissance en deux ans. “Le 9e arrondissement a longtemps été le moins cher de la ville. Nous avions donc une grosse marge de progression, surtout depuis l’ouverture de la ligne de métro en 1997. Il était certain que les prix allaient monter tôt ou tard”, retrace Sidney Pelletier de l’agence Guy Hoquet de Vaise. Aujourd’hui, le prix médian de l’arrondissement s’élève à 4 160 euros le mètre carré, en progression de 6 % sur les six derniers mois, sous les 5 040 euros le mètre carré en moyenne à Lyon.