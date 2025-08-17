Actualité
Canicule
©Romane Thevenot

Météo à Lyon : la canicule s’essouffle enfin, retour d’un temps plus respirable dès ce dimanche

  • par LC

    • Après dix jours éprouvants, les températures baissent enfin dans le Rhône ce dimanche 17 août.

    Le département du Rhône respire enfin. Après avoir été placé en vigilance orange depuis le 7 août, puis même en vigilance rouge le 11 août, le territoire est repassé en vigilance verte ce dimanche matin, selon Météo-France. La fin d’un épisode caniculaire particulièrement long et intense, marqué par des records de chaleur dans la région.

    À Lyon, le thermomètre avait dépassé à plusieurs reprises les 39 °C mercredi et jeudi, avec des nuits étouffantes qui n’offraient aucun répit. Les restrictions mises en place par la préfecture – points d’eau supplémentaires, fermetures ponctuelles d’établissements, recommandations renforcées pour les personnes vulnérables – sont progressivement levées depuis jeudi soir, au fur et à mesure du recul de la canicule.

    Encore 32 °C ce dimanche, avant la vraie baisse

    Ce dimanche après-midi, Lyon connaîtra encore des températures élevées, avec un pic à 32 °C attendu entre 16 h et 18 h. Une valeur qui reste élevée, mais bien inférieure aux 36 °C enregistrés samedi à la même heure. Lundi, la chaleur persistera, avant un vrai changement de temps attendu mardi : le thermomètre devrait chuter vers 25 °C, accompagné d’un retour des précipitations.

    à lire également
    Sur les six personnes incarcérées dans l'affaire de la mort de Thomas, deux sont mineures. @Hugo LAUBEPIN
    Il lance une course-poursuite entre Anse et Lyon et écope de deux ans de prison

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Canicule
    Météo à Lyon : la canicule s’essouffle enfin, retour d’un temps plus respirable dès ce dimanche 09:16
    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    Sécurité dans les TCL : Bruno Bernard se félicite, l’opposition démonte ses chiffres 16/08/25
    Isère : une rave party illégale en cours, un gendarme agressé 16/08/25
    Près de Lyon : un jeune homme grièvement blessé dans un accident de voiture 16/08/25
    Miribel-Jonage : le dispositif de sécurité renforcé après quatre noyades depuis juin 16/08/25
    d'heure en heure
    Diffusion TV : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre Lens - OL ? 16/08/25
    une femme assise dans une voiture avec un volant
    Des voitures-radars débarquent ce samedi dans un département voisin du Rhône 16/08/25
    Sur les six personnes incarcérées dans l'affaire de la mort de Thomas, deux sont mineures. @Hugo LAUBEPIN
    Il lance une course-poursuite entre Anse et Lyon et écope de deux ans de prison 16/08/25
    "Le meilleur de toute l'Histoire" : la star américaine John Cena encense le public lyonnais avant un nouveau show de catch en août 16/08/25
    Pharmacie
    Rhône : quelles pharmacies ouvertes ce samedi malgré la grève nationale ? 16/08/25
    Lyon : un nouveau cadre du RN agressé en pleine rue dans le 6e arrondissement 16/08/25
    Canicule : 54 départements en vigilance orange, dont le Rhône 16/08/25
    Canicule / Place des Terreaux
    36 degrés attendus, la canicule se poursuit : la météo du samedi 16 août à Lyon 16/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut