Après dix jours éprouvants, les températures baissent enfin dans le Rhône ce dimanche 17 août.

Le département du Rhône respire enfin. Après avoir été placé en vigilance orange depuis le 7 août, puis même en vigilance rouge le 11 août, le territoire est repassé en vigilance verte ce dimanche matin, selon Météo-France. La fin d’un épisode caniculaire particulièrement long et intense, marqué par des records de chaleur dans la région.

À Lyon, le thermomètre avait dépassé à plusieurs reprises les 39 °C mercredi et jeudi, avec des nuits étouffantes qui n’offraient aucun répit. Les restrictions mises en place par la préfecture – points d’eau supplémentaires, fermetures ponctuelles d’établissements, recommandations renforcées pour les personnes vulnérables – sont progressivement levées depuis jeudi soir, au fur et à mesure du recul de la canicule.

Encore 32 °C ce dimanche, avant la vraie baisse

Ce dimanche après-midi, Lyon connaîtra encore des températures élevées, avec un pic à 32 °C attendu entre 16 h et 18 h. Une valeur qui reste élevée, mais bien inférieure aux 36 °C enregistrés samedi à la même heure. Lundi, la chaleur persistera, avant un vrai changement de temps attendu mardi : le thermomètre devrait chuter vers 25 °C, accompagné d’un retour des précipitations.