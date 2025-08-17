Actualité
investissement modernisation train
Photo d’illustration (Charles forerunner)

Deux morts dans une gare de l'Ain : une bagarre aurait précédé le drame

  • par Timothée Thomas-Collignon

    • Deux jeunes hommes ont été mortellement percutés par un TER vendredi soir en gare de Meximieux. Les circonstances exactes restent floues, mais plusieurs témoins évoquent une bagarre juste avant l’accident.

    Le choc s’est produit vendredi 15 août vers 22 h 08, révèle Le Progrès. Le TER Belfort–Lyon, qui ne marquait pas d’arrêt à Meximieux, a percuté de plein fouet deux hommes se trouvant sur la voie. Malgré l’action du freinage d’urgence et les avertissements sonores, le conducteur n’a pas pu éviter la collision. Les victimes ont été projetées en partie sur le quai et sont décédées sur le coup.

    Selon les premiers éléments, les deux jeunes hommes, dont l’identité n’était pas encore confirmée samedi, auraient traversé les rails au moment de l’arrivée du train. Or, un passage souterrain permet de rejoindre les quais sans danger. Plusieurs témoins affirment qu’une altercation avait éclaté quelques instants avant l’accident, hypothèse désormais au cœur de l’enquête.

    Les 90 voyageurs présents à bord du TER ont été évacués sans blessé et acheminés vers Lyon par cars de substitution. Le conducteur, profondément choqué, a été relevé de ses fonctions et bénéficie d’un suivi psychologique. Les enquêteurs comptent notamment sur l’exploitation des caméras de vidéosurveillance pour éclaircir les circonstances de ce drame.

    à lire également
    Police nationale de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Un garage automobile visé par une attaque à la voiture-bélier au nord de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    investissement modernisation train
    Deux morts dans une gare de l'Ain : une bagarre aurait précédé le drame 14:38
    Ancien homme fort du centre de formation de l’OL, Gérard Drevet est mort 11:49
    Lyon : aux urgences de Saint-Joseph Saint-Luc, passage obligatoire par le 15 jusqu’au 25 août 10:55
    Police nationale de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Un garage automobile visé par une attaque à la voiture-bélier au nord de Lyon 10:16
    Thermomètre chaleur métro
    Rhône : fin de la vigilance canicule, le département repasse au vert 09:50
    d'heure en heure
    Vénissieux : un homme menace de se suicider avec une arme à feu, le Raid intervient 09:26
    Canicule
    Météo à Lyon : la canicule s’essouffle enfin, retour d’un temps plus respirable dès ce dimanche 09:16
    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    Sécurité dans les TCL : Bruno Bernard se félicite, l’opposition démonte ses chiffres 16/08/25
    Isère : une rave party illégale en cours, un gendarme agressé 16/08/25
    Près de Lyon : un jeune homme grièvement blessé dans un accident de voiture 16/08/25
    Miribel-Jonage : le dispositif de sécurité renforcé après quatre noyades depuis juin 16/08/25
    Diffusion TV : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre Lens - OL ? 16/08/25
    une femme assise dans une voiture avec un volant
    Des voitures-radars débarquent ce samedi dans un département voisin du Rhône 16/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut