Deux jeunes hommes ont été mortellement percutés par un TER vendredi soir en gare de Meximieux. Les circonstances exactes restent floues, mais plusieurs témoins évoquent une bagarre juste avant l’accident.

Le choc s’est produit vendredi 15 août vers 22 h 08, révèle Le Progrès. Le TER Belfort–Lyon, qui ne marquait pas d’arrêt à Meximieux, a percuté de plein fouet deux hommes se trouvant sur la voie. Malgré l’action du freinage d’urgence et les avertissements sonores, le conducteur n’a pas pu éviter la collision. Les victimes ont été projetées en partie sur le quai et sont décédées sur le coup.

Selon les premiers éléments, les deux jeunes hommes, dont l’identité n’était pas encore confirmée samedi, auraient traversé les rails au moment de l’arrivée du train. Or, un passage souterrain permet de rejoindre les quais sans danger. Plusieurs témoins affirment qu’une altercation avait éclaté quelques instants avant l’accident, hypothèse désormais au cœur de l’enquête.

Les 90 voyageurs présents à bord du TER ont été évacués sans blessé et acheminés vers Lyon par cars de substitution. Le conducteur, profondément choqué, a été relevé de ses fonctions et bénéficie d’un suivi psychologique. Les enquêteurs comptent notamment sur l’exploitation des caméras de vidéosurveillance pour éclaircir les circonstances de ce drame.