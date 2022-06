Législatives à Lyon : la 3e circonscription à la loupe

A quelques jours du premier tour des élections législatives, Lyon Capitale vous présente les candidats et les forces politiques en présence dans la 3e circonscription du Rhône qui englobe trois arrondissements de Lyon.

La géographie de la 3e circonscription

128 432 habitants

La circonscription comprend une partie du 3e (Préfecture, Lacassagne, Part-Dieu), du 7e (Guillotière, Jean Macé), 8e (Montplaisir, Etats-Unis).

Les candidats dans la 3e circonscription

Sarah Peillon (Renaissance), Marie-Charlotte Garin (Nupes), Béatrice de Montille (LR), Gérard Vollory (RN), Marc Chinal (DIV), Jean-Noël Dudukdjian (DXG), Anaïs Barrallon (DXG), Nadège Guillaumont (ECO), Alexis Geffrault (DIV), Valérie Ramos (ECO), Olivier Delucenay (Reconquête), Jean-François Auzal (DVG), Nicolas Todorovic (ECO)

Le député sortant : Jean-Louis Touraine (LREM)

Résultat du premier tour de l’élection présidentielle de 2022

Jean-Luc Mélenchon : 35,6 % - Emmanuel Macron : 28,9 % - Marine Le Pen : 9 % - Yannick Jadot : 8,2 % - Éric Zemmour : 6,5 % - Valérie Pécresse : 4,5 %

Résultat du premier tour de l’élection législatives de 2017

Jean-Louis Touraine (LREM) 42,84% - Pascal Le Brun (LFI) 15,88% - Nora Berra (LR) 13,13% - Fanny Dubot (EELV )11,07% - Michel Dulac (FN) 6,15% - Fanny Lucius (PCF) 2,09% - Christophe Geourjon (UDI) 1,94%

Les enjeux

Après trois mandats, Jean-Louis Touraine ne se représente pas et son départ à la retraite ouvre encore un peu plus le jeu. Sa suppléante et collaboratrice, Sarah Peillon, a été investie, en récompense de sa patience, mais ne bénéficiera pas d’une prime au sortant dont elle aurait pourtant bien besoin. Chaque scrutin confirme un peu plus l’ancrage des 3e et 7e arrondissements à gauche. Les écologistes considèrent la 3e circonscription comme la plus gagnable à Lyon et ont obtenu des Insoumis d’investir Marie-Charlotte Garin, directrice de cabinet de la maire du 5e et protégée du duo Doucet-Bernard. Sur la base du premier tour de l’élection présidentielle, elle pourrait bien devenir le 19 juin au soir l’une des benjamines de la prochaine Assemblée nationale.