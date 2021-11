Valérie Boucharlat Mallecourt est directrice de l'agence Laforêt Lyon 4. Retrouvez dans cette émission, ses conseils sur la conjoncture du marché immobilier à la Croix-Rousse (Lyon 4) avec tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter dans ce quartier de Lyon très prisé.

Sur les principales caractéristiques de la Croix-Rousse :

Valérie Boucharlat Mallecourt, directrice de l'agence Laforêt Lyon 4, développe : "la Croix-Rousse est un quartier très vivant et authentique avec de nombreux commerces de bouche très réputés. Il y a aussi le marché. La Croix-Rousse c'est aussi un quartier très mélangé avec des personnes âgées dans des résidences plutôt haut de gamme, des étudiants, des familles primo-accédant mais aussi des investisseurs.

"Ce quartier attire beaucoup car c'est un bon compromis avec la ville mais aussi des espaces verts et des parcs. C'est donc un peu le quartier idéal." Valérie Boucharlat Mallecourt, directrice de l'agence Laforêt Lyon 4

C'est assez animé dès qu'il fait beau avec beaucoup de brasseries à la parisienne. C'est un mini quartier dans la ville. Ce quartier attire beaucoup car c'est un bon compromis avec la ville mais aussi des espaces verts et des parcs. C'est donc un peu le quartier idéal."

Sur le profil des acheteurs :

L'experte est sans appel : "Les petits produits destinés aux investisseurs sont assez recherchés car ils se louent très bien car il y a l'accès du métro et du bus. Parfait pour des étudiants. Mais les prix ont beaucoup augmenté ces dernieres années.

"On peut atteindre des prix au m2 de 7000 euros sur des biens vraiment parfaits et de petites surfaces. On fait un investissement patrimonial que de rentabilité car ça ne se dévalorisera pas" Valérie Boucharlat Mallecourt, directrice de l'agence Laforêt Lyon 4

Le ticket d'entrée pour un petit appartement est à 150 000 euros, en dessous de 100 000 ça n'existe plus. On peut atteindre des prix au m2 de 7000 euros sur des biens vraiment parfaits et de petites surfaces. On fait un investissement patrimonial que de rentabilité car ça ne se dévalorisera pas".

Les bons plans ?

Le nord de La Croix-Rousse, derrière la rue Hénon, pendant longtemps un peu moins cher que le reste du quartier semble, lui aussi, en proie à de fortes croissances de prix selon l'agent immobilier.

"On peut trouver des prix un peu plus bas sur les quais ouest de la Croix-Rousse" Valérie Boucharlat Mallecourt, directrice de l'agence Laforêt Lyon 4

Après une description précise des différentes zones de la Croix-Rousse où elle décrit les nouveaux besoins des acheteurs, Valérie Boucharlat Mallecourt explique :"On peut trouver des prix un peu plus bas sur les quais ouest de la Croix-Rousse qui se rapproche plus de Vaise que de La Croix-Rousse en tant que tel".

Lire aussi : (Vidéo) Immobilier à Lyon : "Il y a une stabilisation des prix" pour Franck Vitali

Lire aussi : Immobilier : où acheter pour loger sa famille à Lyon ?