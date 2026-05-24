Le récap’ des temps forts de la semaine à Lyon

Le 8e arrondissement pris pour cible par les narcotrafiquants, Étienne Guyot commence son nouveau poste de préfet, polémique autour d’un salon religieux à Meyzieu, épisode de chaleur précoce et désillusion européenne pour l’OL Lyonnes... On fait le point sur les faits marquants de cette semaine du 18 au 24 mai à Lyon.

Le quartier des États-Unis au cœur du narcotrafic

Lundi 18 mai, peu après 21 heures, plusieurs coups de feu ont éclaté dans le quartier des États-Unis, dans le 8e arrondissement de Lyon, à l’angle des rues Professeur-Tavernier et Professeur-Beauvisage.

Trois personnes ont été blessées par balle. Deux victimes ont été retrouvées au sol par les secours, tandis qu’un troisième homme, touché au dos, s’est présenté par ses propres moyens à l’hôpital. Plusieurs individus auraient ouvert le feu avant de prendre la fuite à trottinette.

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances précises de cette fusillade et d’identifier les auteurs. Le lien avec le trafic de stupéfiants reste encore à établir officiellement. Ce même quartier a été pris pour cible par une fusillade dans la nuit de samedi à dimanche.

Une chaleur exceptionnelle s’installe sur Lyon

Après plusieurs semaines marquées par un temps frais et instable, Lyon a connu cette semaine un spectaculaire changement météorologique. Des températures atteignant jusqu’à 33°C ont été franchies ce week-end, soit près de 11°C au-dessus des normales de saison.

Cet épisode de chaleur est particulièrement précoce et remarquable pour un mois de mai. En cause, un puissant anticyclone remontant du Maghreb jusqu’au nord de l’Europe favorise l’arrivée d’un air chaud venu du Sahara.

Si l’ouest de la France est davantage concerné, l’agglomération lyonnaise reste touchée par cette vague de chaleur appelée à durer plusieurs jours. Les températures nocturnes restent elles aussi élevées, avec des minimales autour de 16°C. Les prévisionnistes n’excluent pas que certains records mensuels puissent être approchés dans les prochains jours. Pour rappel, le record de chaleur pour un mois de mai est de 34 degrés à Lyon, il pourrait être atteint.

À Meyzieu, le salon "Aux Sources" provoque une nouvelle polémique

Le salon musulman "Aux Sources", prévu les 13 et 14 juin à Meyzieu, a suscité de vives tensions après l’annonce de la venue du prédicateur salafiste Vincent Souleymane, connu pour ses positions radicales et sa proximité idéologique avec les Frères musulmans.

Le maire de Meyzieu, Issam Benzeghiba, a donc pris un arrêté pour interdire l’événement, estimant que la présence du prédicateur constitue un risque sérieux de troubles à l’ordre public. Dans son arrêté, l’édile évoque notamment des propos "à caractère antisémite" ainsi que des déclarations hostiles aux droits des femmes et des personnes LGBT.

L’affaire rappelle celle de 2025, lorsque l’ancien maire Christophe Quiniou avait déjà tenté d’interdire le salon avant que le tribunal administratif de Lyon ne suspende cette décision.

Étienne Guyot prend ses fonctions avec la sécurité comme priorité

Nouveau préfet du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Étienne Guyot a officiellement pris ses fonctions cette semaine. Ancien sous-préfet à Lyon dans les années 1990, le haut fonctionnaire a évoqué un "retour aux sources" lors de ses premiers déplacements officiels.

Après plusieurs cérémonies d’hommage aux morts de guerre organisées au Parc de la Tête d’Or puis devant le Veilleur de pierre, le préfet a rapidement donné le ton sur le terrain sécuritaire. Dès le lendemain, il supervisait une vaste opération anti-narcotrafic menée à Lyon, Villeurbanne et Tassin-la-Demi-Lune.

Au total, 74 personnes ont été interpellées et 100 kilos de stupéfiants saisis lors de cette opération mobilisant plus de 1 000 policiers et gendarmes. Étienne Guyot a fait de la lutte contre le narcotrafic et des violences urbaines "une priorité absolue".

L’OL Lyonnes lourdement battu en finale de Ligue des champions

Le rêve européen s’est brutalement arrêté pour l’OL Lyonnes. Opposées au FC Barcelone ce samedi à Oslo en finale de la Ligue des champions féminine, les Fenottes se sont inclinées lourdement face aux Catalanes (4-0).

Après une première période équilibrée, les joueuses lyonnaises ont craqué au retour des vestiaires. L’attaquante polonaise Ewa Pajor a inscrit un doublé avant que Salma Paralluelo ne vienne, elle aussi, alourdir le score en fin de rencontre.

Malgré le soutien de plusieurs centaines de supporters venus du Rhône, les Lyonnaises n’ont pas réussi à décrocher un neuvième titre européen. Leur dernier sacre continental remonte désormais à 2022.