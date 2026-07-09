Lyon : opposés à sa réouverture, des associations et collectifs demandent une requalification "complète" du Chemin Neuf

Dans un nouveau courrier adressé ce jeudi 9 juillet au maire du 5e arrondissement de Lyon, cinq collectifs et associations demandent de ne pas rouvrir le Chemin Neuf à la circulation automobile.

Le Chemin Neuf n’a pas fini de faire parler de lui. Alors que la Métropole de Lyon, désormais dirigée par Véronique Sarselli (LR), a affirmé qu’elle rouvrirait l’axe aux voitures durant le mandat, riverains et associations montent de nouveau au créneau pour exprimer leur désaccord. Dans un second courrier adressé ce jeudi 9 juillet au maire du 5e arrondissement, Thomas Rudigoz (Horizons), les associations Saint-Just Respire, La Ville à Vélo, Les Droits du piéton, le collectif des Habitants de la montée du Chemin Neuf et Hostel Vieux Lyon du Chemin Neuf réaffirment "leur position commune" concernant cet axe réservé aux vélos (hors ayant droit) depuis août 2024.

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Une requalification "complète" de l’axe

"Cette position est basée avant tout sur notre volonté la plus réelle d’apaiser la ville et l’arrondissement du 5e, ainsi que sur nos résultats constatés et analysés depuis le début de l’expérience mise en place dans cette montée", écrivent-ils en préambule. Mais leur inquiétude ne date pas d'hier. Le 22 mai, l’association Saint-Just Respire avait déjà fait part de ses réserves à Thomas Rudigoz. Ce dernier avait alors indiqué qu’une concertation était prévue avec les riverains, tout en affirmant que la réouverture du Chemin Neuf n’était pourtant qu’une question de semaines.

Les cinq signataires insistent donc, soulignant "leur détermination la plus totale" à ne pas revenir à la situation antérieure, soit le passage quotidien de "près de 4 000 voitures", "engendrant pollution sonore et atmosphérique, accidentologie et îlot de chaleur urbain envers les habitants et les 4 700 élèves des établissements scolaires situés dans ce périmètre." Et demandent par ailleurs une requalification "complète" de la voie ainsi que de la rue Tramassac. "Cette requalification devra impérativement apporter sécurité et confort pour tous les usagers de cette voie urbaine", poursuivent-ils. Réfection "totale" des trottoirs et leurs élargissements à certains endroits, "meilleure matérialisation" et création de passages-piétons, notamment devant la fontaine-cascade, futur croisement du parc des Balmes, ou encore mise en place d’une signalétique directionnelle, de bancs et de poubelles, sont parmi les propositions formulées.

Les associations et collectifs expriment enfin leur volonté quant à la mise en place "d’un réel contrôle" entre la rue des Farges et la montée du Chemin Neuf pour les véhicules autorisés avec "un système de bornes escamotables et/ou bien de vidéo-verbalisation", concluent-ils. Pour rappel, la Métropole de Lyon va procéder à l'installation de panneaux signalant la pente dangereuse, de bandes rugueuses ou encore d'un radar pédagogique pour "sécuriser" l'axe aux cyclistes avant, donc, sa réouverture prochaine aux voitures.

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