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Somfy, , leader mondial des volets électriques

Les plus grosses fortunes professionnelles de Haute-Savoie 2026

  • par Guillaume Lamy

    • Comme chaque année, le magazine Challenges sort son palmarès des 500 ultra-riches de France. Plusieurs Haut-Savoyards s'illustrent dans le classement, cumulant 5,6 milliards d'euros.

    Pour faire partie du club des 500 plus grandes fortunes françaises, il faut désormais avoir une fortune minimale d'inclusion de 250 millions d'euros.

    Le pays compte 153 milliardaires dans ce classement. En cumulé, les 500 premières fortunes du pays détiennent 1 076 milliards d'euros, contre 1 279 milliards l'année dernière, un recul dû notamment aux chutes de la famille Dassault (-7,9 milliards) et des propriétaires d'Hermès (-49,4 milliards), qui perdent la première place du classement. La plus grosse fortune française est de nouveau Bernard Arnault (et sa famille), qui détient LVMH, avec 121 200 millions d'euros, contre 116 700 millions l'année dernière.

    À l'échelle de la Haute-Savoie, les trois fortunes identifiées cumulent 5,6 milliards d'euros. Dans le département, la famille Despature arrive en tête du classement, avec 4,8 milliards d'euros grâce à Somfy, leader mondial des volets électriques, basé à Cluses.

    Rang nationalNomEntrepriseFortune (millions d'euros)
    26Jean-Guillaume Despature et sa familleSomfy4 800
    282Jean-François GobertierGDP Vendôme500
    418Roger Rosnoblet et sa familleProvencia315
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