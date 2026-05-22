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Issam Benzeghiba, maire de Meyzieu.

Le maire de Meyzieu interdit le salon "Aux Sources" et la venue d’un prédicateur salafiste

  • par Clémence Margall

    • Issam Benzeghiba a pris un arrêté pour interdire la tenue du salon "Aux Sources", prévu les 13 et 14 juin prochains, en raison de la présence du prédicateur salafiste Vincent Souleymane.

    La décision était attendue. Issam Benzeghiba, le maire (divers centre) de Meyzieu, a pris un arrêté pour interdire le salon "Aux Sources" prévu les 13 et 14 juin, après que la venue de Vincent Souleymane, prédicateur salafiste aux idées proches des Frères musulmans, a été annoncée.

    "Monsieur Vincent Souleymane est un prédicateur connu pour ses prises de position à caractère antisémite, ainsi que pour des propos hostiles aux mouvements de défense des droits des femmes et des personnes LGBT. Il tient régulièrement des déclarations pouvant être interprétées comme des appels à la haine", indique ainsi l’arrêté. Issam Benzeghiba craint par ailleurs "de sérieux troubles à l’ordre public sur la commune" en raison de la médiatisation de l’affaire, ce qui avait déjà été le cas l’année dernière. L’ancien édile Christophe Quiniou (DvD) avait, lui aussi, tenté d’interdire l’événement et la venue, déjà, de Vincent Souleymane, mais le tribunal administratif de Lyon avait finalement autorisé le salon.

    Lire aussi : Meyzieu : la venue d’un prédicateur salafiste lors du salon "Aux Sources" crée une nouvelle fois la polémique

    Des prises de parole "contraires aux valeurs de la République"

    Pour appuyer son propos, Issam Benzeghiba rappelle qu’en juin 2023, Fabienne Buccio, alors préfète du Rhône, et Grégory Doucet, maire de Lyon, avaient aussi interdit une conférence de ce même prédicateur "salafo-freriste" dans le 6e arrondissement en raison des risques de débordements et "des atteintes aux principes républicains." "Pour ces mêmes raisons, je souhaite solliciter les services de la préfecture du Rhône afin qu’ils puissent travailler en étroite coopération avec ceux de la Ville de Meyzieu afin d’interdire la tenue de cet événement", poursuit l’élu.

    Craignant le même sort que celui de son prédécesseur, Issam Benzeghiba juge "indispensable" que les différents services œuvrent ensemble "afin de sécuriser juridiquement cette décision" et "de garantir, cette année, sa solidité." La préfecture du Rhône indiquait hier à Lyon Capitale travailler "en lien" avec la Ville de Meyzieu sur "les risques de troubles à l’ordre public qui justifieraient une telle mesure." L’édile conclut : "Nous ne pouvons accepter que la commune de Meyzieu, ni plus largement aucun territoire du Rhône ou de la Métropole de Lyon, accueille la parole d’un individu dont les prises de positions sont contraires aux valeurs de la République."

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