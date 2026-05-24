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Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
Deux personnes blessées après une collision entre trois véhicules. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Près de Lyon : deux blessés légers après une collision entre trois véhicules

  • par Corentin Lucas

    • Trois véhicules sont entrés en collision à dans la commune de Collonges-au-Mont-d’Or, ce dimanche 24 mai.

    Un accident de la circulation impliquant trois véhicules s’est produit ce dimanche 24 mai à Collonges-au-Mont-d’Or, au nord de Lyon. La collision, survenue peu après 13h sur le quai de la Jonchère, a fait deux blessés légers.

    Selon les premiers éléments rapportés par nos confrères du Progrès, les trois voitures se sont percutées à proximité du pont Paul-Bocuse, dans une zone limitée à 50 km/h. Les circonstances exactes de l’accident restent pour l’heure inconnues.

    Rapidement dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers ont pris en charge les deux personnes légèrement blessées pour les transporter à l’hôpital afin de passer des examens de contrôle.

    L’accident a surtout provoqué d’importantes perturbations de circulation. Le temps nécessaire au remorquage des véhicules accidentés a conduit à une fermeture complète du quai pendant plus de deux heures.

    Les gendarmes de la brigade de Fontaines-sur-Saône étaient présents afin de sécuriser les opérations et réguler le trafic. Malgré cette fermeture temporaire, peu de ralentissements ont été constatés en raison d’une circulation relativement fluide ce dimanche après-midi.

    Lire aussi : Près de Lyon : un jeune homme blessé après une agression mêlant tirs de billes et passage à tabac

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