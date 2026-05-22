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Illustration épisode caniculaire à Lyon.

32°C attendus ce week-end à Lyon : comment expliquer cette vague de chaleur "assez incroyable" ?

  • par Loane Carpano

    • Après une vague de froid, une chaleur précoce se fait ressentir à Lyon. 32°C sont attendus ce week-end.

    Après les doudounes, il est temps de sortir les shorts. Alors que des températures très fraîches et un temps maussade ont rythmé les dernières semaines, le soleil et la chaleur font leur grand retour. Des températures allant jusqu'à 32°C, soit 9°C de plus que la normale de saison, sont notamment attendues ce week-end. Le mercure ne devrait pas descendre en dessous des 16°C, température la plus haute constatée durant ces dernières semaines.

    Une chaleur qui s'installe durablement

    Si Lyon sera moins touchée par cette vague de chaleur que l'Ouest de la France, le météorologue chez Météo-Lyon.net, Guillaume Séchet, évoque néanmoins un épisode de chaleur "assez incroyable". Les températures devraient même frôler le record de chaleur du mois, établi à 34°C. En cause ? Un air en provenance du Sahara qui souffle actuellement sur la France. "Nous passons d'un air froid venu du pôle Nord à un courant du Sud", indique le météorologue.

    Cette vague de chaleur devrait d'ailleurs s'installer pour plusieurs semaines, en raison d'un dôme de chaleur au-dessus de l'Afrique du Sud. Reste désormais à voir si les températures continueront de grimper cet été : "La corrélation chaleur précoce et été torride n'est pas forcément vraie", rappelle Guillaume Séchet. En attendant, il faudra se munir d'une crème solaire et d'une bonne bouteille d'eau pour affronter le week-end.

    Lire aussi : Un vendredi estival et chaud à Lyon, jusqu'à 29 degrés attendus

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